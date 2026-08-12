Após cancelamento em julho, Flávio Bolsonaro segue sem data definida para agenda em Pernambuco

Em entrevista ao Diario, o deputado estadual Coronel Feitosa afirmou que esteve com o presidenciável na última quarta-feira (5) e Flávio teria manifestado desejo de visitar o estado

Às vésperas do início oficial da campanha, agenda de Flávio Bolsonaro em Pernambuco segue indefinida (Foto: Vittor Sales)

O senador e candidato à presidência pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, segue sem previsão de agenda oficial em Pernambuco. Em entrevista ao Diario, o deputado estadual Coronel Feitosa afirmou que esteve com o presidenciável na última quarta-feira (5). Na ocasião, segundo o parlamentar, Flávio manifestou o desejo de visitar o estado em breve.

“No final da solenidade, eu conversei com ele e ele pediu para gravá-lo dizendo que quer vir para Pernambuco. Mas não tem nenhuma estimativa, data. Talvez, quando Mendonça [Filho] terminar as articulações dele, depois do dia 15, que é o prazo para lançar as candidaturas”, declarou o deputado.

A ausência de uma data para Pernambuco contrasta com a movimentação de Flávio Bolsonaro em outros estados do Nordeste ao longo do ano. O presidenciável já cumpriu agendas em Natal (RN), João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE), além de ter passado pela Bahia. As viagens têm sido utilizadas para reforçar candidaturas do PL nos estados e aproximar o nome do senador de lideranças e eleitores da região.

Em Natal, Flávio participou de um ato do PL que reuniu lideranças nacionais e regionais do partido e contou, inclusive, com a presença dos pernambucanos Gilson Machado e Gilson Machado Filho. Na ocasião, o presidenciável fez críticas ao PT e defendeu o fortalecimento dos palanques da legenda no Nordeste.

Em julho, o senador esteve em Fortaleza em uma agenda do PL cearense, em meio a um ambiente de tensão interna no partido no estado. Flávio participou de encontro ao lado de lideranças como o deputado federal André Fernandes e o deputado estadual Alcides Fernandes, que teve a pré-candidatura ao Senado lançada durante o evento.

Mais recentemente, no início de agosto, Flávio esteve em João Pessoa para a convenção do PL na Paraíba, que oficializou Efraim Filho como candidato ao Governo do Estado e Marcelo Queiroga ao Senado. Durante o discurso, o presidenciável citou o Bolsa Família, defendeu geração de empregos, segurança pública e abastecimento de água no sertão e afirmou que o Nordeste pode ter papel decisivo na eleição nacional.



Agenda de rua

Embora ainda não haja detalhes sobre como funcionará a possível agenda de Flávio Bolsonaro em solo pernambucano, Coronel Feitosa salientou que a passagem do presidenciável será amplamente aproveitada pelo grupo político. Em recente entrevista ao Diario, o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, afirmou que a passagem do presidenciável pelo estado seria uma agenda de rua; no entanto, sem data. Antes dessa declaração, Flávio havia cancelado atos em Pernambuco, previstos para o dia 9 de julho.

À época, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro participaria de uma reunião com pastores no Mar Hotel, na Zona Sul do Recife. Após isso, ele seguiria para o lançamento da pré-candidatura de Silvio Nascimento no Recife Expo Center com a militância. Os eventos acabaram cancelados porque Flávio se encontrava nos Estados Unidos. Além disso, no lugar de Silvio na disputa pela Casa Alta, o PL, agora, conta com Mendonça Filho.