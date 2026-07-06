Flávio Bolsonaro adia agenda no Recife prevista para quinta (9)

Pré-candidato à Presidência não participará mais de encontro com pastores nem do lançamento da pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), não cumprirá mais a agenda que estava prevista para a próxima quinta-feira (9), no Recife. O cancelamento foi confirmado na noite desta segunda-feira (6) pelo diretório estadual do Partido Liberal (PL), que informou, por meio de nota oficial, que a programação foi remarcada porque o parlamentar permanecerá nos Estados Unidos por mais um dia, inviabilizando sua presença na capital pernambucana.

“O Partido Liberal de Pernambuco informa que a agenda do pré-candidato à presidente Flávio Bolsonaro no Recife, prevista para esta quinta-feira, 9 de julho, será remarcada”, informou a legenda.

Segundo o partido, a mudança ocorreu porque “o senador e pré-candidato à Presidência da República encontra-se nos Estados Unidos e permanecerá no país por mais um dia, o que inviabiliza sua presença no Recife na data prevista”.

Na nota, o PL Pernambuco agradeceu a compreensão dos apoiadores e afirmou que uma nova data para a visita será divulgada em breve.

A passagem de Flávio Bolsonaro marcaria sua primeira agenda em Pernambuco após o PL decidir que não lançará candidatura própria ao Governo do Estado nas eleições de 2026.

Com a alteração da agenda, deixam de ocorrer os dois compromissos previstos para quinta-feira. O primeiro seria um encontro com pastores e lideranças evangélicas, marcado para as 17h, no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Em seguida, às 19h, Flávio Bolsonaro participaria do lançamento da pré-candidatura de Silvio Nascimento ao Senado, em ato político programado para o Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, área central da capital.

De acordo com o PL, a visita fazia parte da estratégia da legenda para ampliar a presença do pré-candidato em Pernambuco, fortalecer o diálogo com lideranças políticas e religiosas e consolidar a mobilização em torno do projeto nacional do partido. Até o momento, o diretório estadual não informou quando os eventos serão remarcados.

