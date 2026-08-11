Lula disse a chanceler das Filipinas que Brasil quer ampliar relações bilaterais, informa Secom

Maria Thereza também convidou Lula para participar, em novembro, da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático

O presidente Lula e a chanceler filipina Maria Theresa Lazaro, nesta terça (11) (Thiago Rosa/PR)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve reunião nesta terça-feira (11) com a chanceler das Filipinas, Maria Thereza Lazaro, no Palácio da Alvorada. Na reunião, os dois conversaram sobre o potencial de ampliação das relações bilaterais entre os países nas áreas de defesa e a cooperação na área de semicondutores.

"O presidente Lula destacou que, no plano comercial bilateral, a prioridade do Brasil é ampliar e diversificar os fluxos. As Filipinas são o maior mercado global para a carne suína brasileira. Observou, ainda, o interesse brasileiro em ampliar as relações na área de defesa e o potencial de cooperação na área de semicondutores, um dos principais produtos de exportação das Filipinas", declarou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) em nota.

Maria Thereza também convidou Lula para participar da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que vai acontecer entre os dias 11 e 12 de novembro.

A Secom não informou se a solicitação foi aceita pelo presidente.