Nikolas explica como patrimônio saltou de R$ 36 mil para R$ 3,9 milhões

Em quatro anos, deputado declarou aumento de mais de 10.000% nos bens

Nikolas confirmou que viajou em avião de Daniel Vorcaro (Reprodução/Instagram)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou R$ 3.898.456,67 em bens à Justiça Eleitoral, representando aumento de mais de 10.000% no patrimônio em relação aos R$ 36.820,46 declarados por ele em 2022. Em vídeo, o parlamentar explicou o salto.

Nikolas mostrou que R$ 2,2 milhões correspondem a um imóvel que ele está financiando ao longo de 35 anos. Segundo a documentação registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda restavam ser pagos R$ 1,7 milhão em dezembro do ano passado.

A verdade do meu patrimônio. Obrigado pela campanha gratuita ???????? pic.twitter.com/xjBZ5sEnOS — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) August 9, 2026

Salto no patrimônio

O parlamentar também disse que é empresário e tem “a maior escola de inglês para cristãos do Brasil”, além de ganhar dinheiro com palestras e livros. Ele afirmou que busca outras fontes de renda para além da atuação como deputado “até mesmo para me resguardar dos processos que a esquerda move contra mim”. No último mês, ele foi condenado a pagar R$ 20 mil em indenização ao PT.

Nikolas aproveitou a deixa para criticar opositores, como a deputada federal Erika Hilton (PSol-SP), que declarou R$ 15 mil, e o presidente Lula (PT), que declarou redução de R$ 2,6 milhões no patrimônio em relação a 2022. “Imagina, o cara que não administra nem a grana dele vai conseguir fazer isso com o país? Se bem que tem a Janja, né? Aí dá para entender o gasto”, ironizou.

“A todos que tentaram usar isso contra mim, muito obrigado. Só deram mais uma chance de mostrar quem eu sou. E diferente da esquerda, que acha que não dá pra enriquecer honestamente sendo político, porque eles pressupõem que todo mundo é bandido e corrupto igual a eles. Mas eu não sou eles. E eu nunca vou ser. Não há nada de errado em prosperar, crescer, construir patrimônio com trabalho honesto”, completou.