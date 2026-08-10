Patrimônio de Nikolas Ferreira passa de R$ 36 mil a R$ 3,9 milhões em bens declarados à Justiça Eleitoral

A maior parte do patrimônio declarado atualmente está concentrada em um imóvel residencial adquirido por meio de financiamento no valor de R$2,23 milhões, que ainda não foi quitado

Deputado declarou também uma carteira extensa de investimentos, aplicações de renda fixa, títulos públicos federais, fundos de investimento, ações e recursos em contas bancárias (Instagram / Reprodução)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chega às eleições de 2026 com R$ 3,9 milhões em bens declarados à Justiça Eleitoral. Na primeira declaração apresentada pelo parlamentar, em 2022, quando disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, o patrimônio informado era de R$ 36,8 mil, em valor nominal. Neste ano, ele vai tentar a reeleição.

A diferença entre os dois registros é de R$ 3,86 milhões. A maior parte do patrimônio declarado atualmente está concentrada em um imóvel residencial adquirido por meio de financiamento. O bem foi informado pelo valor de R$ 2,23 milhões.

Segundo a declaração, o financiamento ainda não foi quitado. Em 31 de dezembro de 2025, o saldo devedor informado por Nikolas era de R$ 1,72 milhão. Considerando a diferença entre o valor declarado do imóvel e a dívida restante, cerca de R$ 511 mil correspondem à parcela já quitada do financiamento.

Além do imóvel, o deputado declarou uma carteira extensa de investimentos. A relação inclui aplicações de renda fixa, títulos públicos federais, fundos de investimento, ações e recursos mantidos em contas bancárias.

Entre os valores de maior expressão estão duas posições de R$ 298,6 mil cada em fundos de renda fixa. Também aparecem R$ 271,2 mil em uma conta de investimentos, R$ 84,5 mil em outra posição de investimentos e R$ 80 mil aplicados em fundo de investimento em ações.

A declaração registra ainda R$ 45 mil em quotas de sociedade empresária e R$ 5 mil referentes à participação societária em empresa privada. Há também diferentes aplicações em títulos públicos, produtos de renda fixa e outros investimentos, além de saldos bancários.

Os valores correspondem aos bens declarados pelo próprio parlamentar à Justiça Eleitoral e não representam, necessariamente, o patrimônio líquido disponível, já que parte dos ativos está vinculada a obrigações financeiras, como o financiamento imobiliário.

Patrimônio em 2022

Na declaração apresentada em 2022, o patrimônio de Nikolas Ferreira era de R$ 36.820,46 composto principalmente por aplicações financeiras e dinheiro mantido em instituições bancárias. Naquele ano, o deputado informou R$ 15.679,91 em uma aplicação de renda fixa, R$ 5.174,01 em outra aplicação, além de R$ 14.120,70 em saldo bancário.

Também foram declarados R$ 762,81 em investimentos, R$ 911,57 em caderneta de poupança e R$ 171,46 em conta bancária.