Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber visita de Flávio e demais filhos no Dia dos Pais

Defesa diz querer "preservar os vínculos familiares e importante dimensão da convivência entre pai e filhos"; Eduardo fica fora da lista

Defesa pede a visita de todos os filhos do ex-presidente (com exceção do autoexilado Eduardo) no Dia dos Pais e alega caráter absolutamente excepcional (Reprodução / Instagram)

Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorização da visita dos filhos ao ex-presidente no Dia dos Pais.

A defesa alega o "caráter absolutamente excepcional" da data comemorativa e pede a restituição das visitas de Carlos Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL) para "preservar os vínculos familiares e importante dimensão da convivência entre pai e filhos". Eduardo Bolsonaro não consta na lista, já que está autoexilado nos Estados Unidos.

Bolsonaro cumpre pena no próprio domicílio, em Brasília, e não pode receber visitas de caráter "político-eleitoral" por ordem do ministro do STF até o final das eleições de 2026.

Na sua última visita ao pai, Flávio divulgou uma carta do ex-presidente pedindo votos para sua candidatura. Na visão de Moraes, o ocorrido configurou um desvio de finalidade do direito de visita e um descumprimento da proibição do uso das redes sociais por Bolsonaro. Com isso, em 17 de julho, Flávio teve as visitas ao pai suspensas por três meses.