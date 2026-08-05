Bolsonaro pede a Moraes autorização para receber visita de Flávio e demais filhos no Dia dos Pais
Defesa diz querer "preservar os vínculos familiares e importante dimensão da convivência entre pai e filhos"; Eduardo fica fora da lista
Publicado: 05/08/2026 às 18:20
Defesa pede a visita de todos os filhos do ex-presidente (com exceção do autoexilado Eduardo) no Dia dos Pais e alega caráter absolutamente excepcional (Reprodução / Instagram)
Os advogados de Jair Bolsonaro (PL) pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorização da visita dos filhos ao ex-presidente no Dia dos Pais.
A defesa alega o "caráter absolutamente excepcional" da data comemorativa e pede a restituição das visitas de Carlos Bolsonaro (PL), Jair Renan Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL) para "preservar os vínculos familiares e importante dimensão da convivência entre pai e filhos". Eduardo Bolsonaro não consta na lista, já que está autoexilado nos Estados Unidos.
Bolsonaro cumpre pena no próprio domicílio, em Brasília, e não pode receber visitas de caráter "político-eleitoral" por ordem do ministro do STF até o final das eleições de 2026.
Na sua última visita ao pai, Flávio divulgou uma carta do ex-presidente pedindo votos para sua candidatura. Na visão de Moraes, o ocorrido configurou um desvio de finalidade do direito de visita e um descumprimento da proibição do uso das redes sociais por Bolsonaro. Com isso, em 17 de julho, Flávio teve as visitas ao pai suspensas por três meses.
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