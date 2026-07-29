Maioria desaprova decisão de Moraes que impediu Flávio de visitar o pai, aponta Datafolha

O levantamento, feito pelo Datafolha, aponta que 59% dos entrevistados afirmam que o ministro errou ao impor a restrição ao presidenciável.

Alexandre de Moraes (à esquerda) e Jair Bolsonaro (à direita) (EVARISTO SA / AFP e PABLO PORCIUNCULA / AFP)

A maioria dos brasileiros considera inadequada a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que proibiu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o período de 90 dias. É o que mostra pesquisa Datafolha realizada nos dias 22 e 23 de julho.

Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados afirmam que Moraes agiu de forma errada ao impor a restrição ao presidenciável. Outros 36% avaliam que a medida foi correta, enquanto 2% disseram que a decisão não foi nem positiva nem negativa. Já 4% não souberam responder.

A pesquisa também indica que a maior parte da população é favorável à permanência de Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Para 59% dos entrevistados, o ex-presidente deve continuar cumprindo pena em casa, enquanto 35% defendem que ele não permaneça nesse regime. Outros 6% não responderam.

Condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro deixou o sistema prisional em março deste ano após autorização de Alexandre de Moraes para cumprir a pena em casa, em razão de seu estado de saúde. A decisão, contudo, manteve uma série de restrições, entre elas a proibição de utilizar telefone celular, acessar a internet ou fazer uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.

De acordo com o Datafolha, 62% concordam que o ex-presidente não deve utilizar redes sociais durante o cumprimento da prisão domiciliar. Outros 35% entendem que ele deveria ter acesso às plataformas digitais, enquanto 3% não souberam responder.

Restrições a Flávio Bolsonaro

A determinação que impediu Flávio Bolsonaro de visitar o pai foi assinada por Moraes neste mês. Além da vedação ao senador por 90 dias, o ministro suspendeu por 30 dias as visitas de outros familiares, proibiu contatos com finalidade político-eleitoral até o fim das eleições e vedou a divulgação de manifestos atribuídos ao ex-presidente.

A decisão foi tomada após um evento realizado no último dia 11, quando Flávio leu publicamente uma carta escrita por Jair Bolsonaro e informou que o conteúdo seria divulgado nas redes sociais. No documento, o ex-presidente se referia ao senador como seu "porta-voz" e o apresentava como o nome escolhido para representá-lo politicamente.

Para Moraes, o episódio configurou descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente, já que a manifestação teria sido utilizada como forma indireta de divulgação pública, contrariando a proibição de utilização das redes sociais.

Recorte por eleitorado

O levantamento também analisou a percepção dos eleitores conforme o voto no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Entre aqueles que afirmaram ter votado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 35% consideram que Moraes errou ao impedir as visitas de Flávio Bolsonaro. Já entre os entrevistados que declararam voto em Jair Bolsonaro em 2022, 32% entendem que o ex-presidente não deveria ter autorização para utilizar redes sociais enquanto permanecer em prisão domiciliar.

Defesa contesta decisão

A defesa do ex-presidente recorreu da decisão e sustentou que as restrições extrapolam os efeitos da condenação, atingindo direitos relacionados à liberdade de manifestação. Flávio Bolsonaro também criticou a medida, classificando-a como “ilegal desproporcional, covarde e cruel”, além de afirmar que a decisão representa uma tentativa de interferência no processo eleitoral.

O Datafolha ouviu presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01166/2026.

Com informações do Estadão.