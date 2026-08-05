Lula promete seriedade fiscal para baixar Selic, mas diz que teto de gastos limita investimento

"O único gasto que a gente faz de verdade é pagar R$ 1,2 trilhão de dívida de juros", disse o presidente

Datafolha: Avaliação negativa do governo Lula se mantém em 40%; positiva passa de 32% a 29%. (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu nesta quarta-feira (5) uma política de "seriedade fiscal" para viabilizar a redução da taxa básica de juros brasileira, mas voltou a criticar regras fiscais que limitem o crescimento dos gastos, alegando que elas restringem o investimento público. "O único gasto que a gente faz de verdade é pagar R$ 1,2 trilhão de dívida de juros", disse o presidente nesta quarta-feira, em entrevista aos podcasts Meteoro Brasil e Os 3 Elementos.

Horas antes da decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom), Lula voltou a dizer que é preciso "resolver" a taxa de juros. Ele reconheceu a autonomia do Banco Central e disse que, para viabilizar uma queda da Selic, é necessário garantir que o governo não gaste o que não tem.

"Nós precisamos encontrar um jeito de como resolver essa taxa de juros. O Banco Central é autônomo, ele tem autonomia. Nós temos que cuidar para que, do ponto de vista econômico, a gente tenha bastante seriedade fiscal para não gastar aquilo que a gente não tem e, ao mesmo tempo, trabalhar para reduzir a taxa de juros", disse o presidente.

Ao mesmo tempo, Lula defendeu que o governo emita dívida para pagar investimentos em infraestrutura e criticou o que chamou de "aprisionamento" do Estado pelo mercado.

"Se eu quiser construir uma obra importante, que signifique trazer benefício para o País, isso é gasto ou investimento? É investimento. Então, se o Estado tiver que fazer uma dívida por isso, pode fazer. Aqui no Brasil, o Estado foi aprisionado pela Faria Lima", afirmou o presidente.