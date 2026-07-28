Lula diz que sistema financeiro brasileiro está habituado a emprestar 'só para rico'

Presidente Luís Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (28), que o sistema financeiro do País "está habituado a emprestar dinheiro só para rico." A declaração foi feita em visita ao Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro.

"A gente dá o salário como garantia, a gente cria fundo garantidor, e mesmo assim o pobre é tratado como se não prestasse", disse o presidente. Lula também ressaltou que não fala como candidato até o próximo domingo (2), quando deve ser realizada a convenção que vai oficializá-lo como candidato à reeleição.

O presidente ainda criticou a gestão dos hospitais federais do Rio durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e disse que eles estavam "sucateados." "Não funcionava mais a UTI, as cozinhas, não tinha mais médicos, não tinha quase nada, até o estacionamento dos hospitais federais os funcionários tinham que pagar para colocar o carro lá dentro, porque isso era administrado pela família Bolsonaro", acusou.