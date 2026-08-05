Convenção da União Progressista inicia com divergências sobre coligação com Raquel Lyra

Reunião de abertura da convenção foi conduzida por Ciro Nogueira, que sinalizou a possibilidade de um consenso com Antonio Rueda

Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas (Mauricio Ferry/DP Foto)

O esperado embate interno entre as forças políticas da União Progressista se concretizou na convenção da federação, realizada nesta quarta-feira (5) no Recife. A reunião inicial comandada pelo senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas (PP), terminou longe de um consenso, especialmente no que se refere à formação de coligações nas eleições majoritárias em Pernambuco.

Para o PP, o momento é de união em torno do nome de Eduardo da Fonte (PP) para o Senado, integrando a chapa da governadora Raquel Lyra (PSD). Já o União Brasil, que tem demonstrado ressentimento com a saída de Miguel Coelho (União) do páreo, defende a não formação de coligação com Raquel.

Presente na reunião da manhã, o deputado federal Fernando Filho (União), irmão de Miguel, esclareceu os detalhes da discussão. “Não tem divergência com relação à candidatura de Dudu, a gente sempre defendeu que os dois partidos têm o direito de apresentar os seus candidatos”, afirmou.

Segundo Fernando, o principal impasse está na formação de coligação com Raquel no processo eleitoral. “O fato que existe hoje é uma divergência do Progressistas que quer coligar com a governadora e nós ainda estamos na posição de não coligar. Nós estamos apoiando, mas a coligação é uma questão à parte”, disse.



O parlamentar ainda aproveitou para criticar Raquel. “O que a gente sempre ouviu ao longo desses seis meses era de que a posição do União Brasil era irrelevante nessa coligação e que estava tudo garantido. Parece que fizeram algumas reflexões pelo lado dos assessores jurídicos da governadora que é importante ter o apoio do União, então vamos conversar”, disparou.

Pelo lado do Progressistas, o deputado federal Lula da Fonte (PP) minimizou as diferenças e afirmou que não há qualquer impasse no interior da federação. “Isso já está muito franqueado, a maioria da executiva apoia a governadora Raquel Lyra e a gente não tem objeção nenhuma nisso, pelo contrário. É no sentido da gente respeitar as partes e buscar uma construção consensuada e que todo mundo saia contemplado”, declarou.

Ciro Nogueira quer dar “presente” a Rueda

O senador Ciro Nogueira, que preside a Executiva nacional da federação ao lado de Antonio Rueda (União), foi responsável por coordenar os trabalhos na convenção em Pernambuco. Ao comentar a nota assinada por Rueda, onde o dirigente deliberou a posição de não formação de coligação nas majoritárias, Ciro minimizou as divergências e sinalizou um possível consenso.

“Rueda é meu irmão, é até aniversário dele. Eu falei com ele hoje de manhã por videoconferência, todos nós tivemos uma reunião com Fernandinho [Coelho], deputado Eduardo da Fonte, e eu disse que ia dar o presente de aniversário dele que será a união por Pernambuco”, declarou. A expectativa é de que a resolução dos entraves aconteça até o fim da tarde desta quarta, prazo definido pela federação para o término da convenção.

