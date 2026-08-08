Mano Ferreira estreia coluna política no Diario de Pernambuco

Jornalista e analista de políticas públicas, Mano Ferreira terá espaço de segunda a sexta-feira para opinar sobre a conjuntura política atual

Mano Ferreira vai assinar coluna Contraponto Diario (Foto: Divulgação)

O debate político do Diario de Pernambuco vai ganhar um novo olhar crítico com a chegada da coluna Contraponto Diario, assinada pelo jornalista Mano Ferreira.

Com um extenso histórico de contribuição para a opinião pública, Mano será responsável por análises e panoramas da conjuntura atual, seja nos cenários estadual ou nacional. A coluna Contraponto Diario será publicada de segunda a sexta-feira, no portal, na edição impressa e nas redes sociais.

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mano Ferreira é analista de políticas públicas pela London School of Economics e especialista em comunicação política pela Fundação Naumann.

Também é cofundador e diretor de operações do Livres, organização da sociedade civil que promove debates e elabora proposições para o país na perspectiva liberal.

Foi, ainda, diretor e roteirista do documentário Muito Além de Uma Moeda, que aborda a implementação do Plano Real, e esteve à frente de quatro edições do Caderno de Políticas Públicas, publicação que reúne propostas para os cenários municipal, estadual e nacional a cada eleição.

A trajetória profissional de Mano Ferreira conta com passagens por Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, Café Colombo, além de artigos publicados em veículos como Folha de São Paulo, Antagonista e Metrópoles.

Ele contribuiu para o Estado da Arte, plataforma cultural do jornal Estadão, e foi comentarista do grupo Jovem Pan, em São Paulo. Palestrou em universidades de renome como USP, UFRJ, UFPE, UFBA, IBMEC e Mackenzie.

Retorno à casa

Com a bagagem repleta de experiências, Mano retorna ao local que o apresentou ao jornalismo profissional. No início da carreira, ele foi repórter estagiário da Revista Aurora, suplemento cultural dominical do Diario de Pernambuco.

“Estou muito feliz, tem um sabor muito especial, porque o Diario é onde eu sinto que me formei como jornalista de verdade", diz. "Estou há dez anos morando em São Paulo, então voltar para o Diario e conseguir manter uma coluna é também um jeito de estar mais perto de casa.”

“É uma satisfação, um senso de realização em todos os sentidos. Junta tanto o contato afetivo com Pernambuco, como com o Diario. É uma espécie de reencontro com o início da minha própria carreira. Está sendo fantástico lidar com tudo isso”, completou.