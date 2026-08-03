Lulinha será investigado pela terceira vez pela Polícia Federal

PF solicitou ao STF a abertura de mais um inquérito contra o filho do presidente Lula sob suspeita de tráfico de influência

Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha (Reprodução/Redes sociais)

Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, vai ser investigado pela Polícia Federal em mais um inquérito sob suspeita de tráfico de influência. O novo pedido foi feito pela PF ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, Lulinha é suspeito de ter usado o nome do presidente Lula para realizar negócios.A suspeita é que ele tenha influenciado nos contratos da 3Structure It LTDA com o governo federal. Atualmente, a empresa, que atua na área de tecnologia, tem contratos em vigência no valor de R$ R$ 55.721.051,62.

Criada em 2019, a empresa fechou seu primeiro contrato em 2022 com o Centro Integrado de Telemática do Exército, no valor inicial de de R$ 21,8 milhões. No mês passado, esse contrato recebeu aditivo que ultrapassa os R$ 3,5 milhões.

“É inadmissível que uma instituição tão importante (como a PF) preste esse tipo de desserviço. Quero reconhecer que o diretor da Polícia Federal tem nosso respeito. Ele tem fortalecido a independência e autonomia da PF, mas alguns setores estão usando isso de maneira desnecessária”, disse ao Metrópoles o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende Lulinha.

Outros inquéritos

Na última quinta (30), o ministro do STF, André Mendonça, já havia autorizado a PF a investigar o filho de Lula. O objetivo da investigação é saber se Lulinha favoreceu o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, no Ministério da Saúde, o que configuraria os crimes de tráfico de influência e corrupção passiva.



Além disso, a PF também apura se Lulinha, o Careca do INSS e a empresária Roberta Luchsinger tenha agido com um empresário do setor de tecnologia da Dataprev para firmar contratos com o governo federal.

O que diz Lula



Em entrevista na última quinta, o presidente Lula disse que Lulinha "não tem o direito de errar". “Ele vai ter que provar que é inocente, como eu provei”, declarou Lula ao podcast Inteligência LTDA.

"Se for julgado, virá para cá. Não vai ficar escondido, não", completou o presidente. Lulinha, atualmente, reside na Espanha.