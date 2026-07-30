Janja diz que Lula vai receber BTS no Brasil em outubro

Comentário ocorreu em postagem nas redes sociais. Grupo sul-coreano está em turnê e fará três shows no Brasil em outubro

Grupo sul-coreano é considerado um dos maiores sucessos da música atualmente (ANGELA WEISS / AFP)

A primeira-dama Janja da Silva disse, em postagem nas redes sociais, que ela e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão receber, em outubro, o grupo musical sul-coreano BTS. A fala ocorreu em vídeo publicado nesta terça-feira (28/7), que trata sobre a visita do presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, e da primeira-dama Kim Hea-Kyung.

“Em outubro, eu e o presidente Lula vamos receber com muito carinho os meninos do BTS. Vai ser uma festa incrível. Aguardem!”, disse a primeira-dama em uma rede social.

O Correio confirmou com interlocutores que há, sim, negociações em andamento para um encontro entre Lula, Janja e o BTS. Não há detalhes, contudo, sobre onde isso deve ocorrer. O mais provável é que seja na capital paulista, onde o grupo fará três shows nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

O BTS é considerado um dos maiores sucessos atualmente, e participou do show do intervalo durante a final da Copa do Mundo, ao lado de Justin Bieber, Madonna e Shakira.

Janja esteve com Kim Hea-Kyung durante um evento de integração cultural, em São Paulo, ontem. No dia anterior (27), em Brasília, o presidente Lee Jae-Myung foi recebido por Lula no Palácio da Alvorada, e ambos assinaram acordos de cooperação entre brasil e Coreia do Sul.

Brasil e Coreia do Sul

O encontro entre as primeiras-damas aconteceu na 15ª Mostra de Cinema Coreano, edição especial da Kafa (Academia Coreana de Filmes e Artes), no Centro Cultural São Paulo.

“Estou aqui na Mostra de Cinema Coreano do Brasil com a minha querida amiga Kim Hea-Kyung, primeira-dama da Coreia do Sul, na celebração da riqueza da cultura coreana e de sua influência no Brasil. É parte da visita de Estado do presidente sul-coreano ao Brasil. Ao longo do dia de ontem, o presidente Lula e eu pudemos retribuir a maravilhosa acolhida que tivemos em fevereiro deste ano”, disse.



Confira as informações no Correio Braziliense.