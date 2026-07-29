Lula critica CNJ e CNMP por corporativismo e defende reformar todas as instituições

Lula, Flávio Dino e Moraes (Evaristo Sa/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quarta-feira (29) o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por defenderem interesses corporativos do Judiciário e do MP, e defendeu que é necessário reformar as instituições do país.

"Nós vamos ter de fazer novas reformas em todas as instituições, para que a gente possa conseguir o tipo de sociedade que nós todos queremos ter", disse o presidente, em uma cerimônia de sanção a projetos de combate à violência contra a mulher.

O presidente relatou ter imaginado uma "revolução" quando o CNJ foi criado, em 2004, durante o seu primeiro mandato presidencial. "A verdade é que fizemos muito pouco, porque ficou uma corporação tomando conta de uma corporação", ele ponderou nesta quarta. O mesmo ocorreu com o CNMP, também criado em 2004, segundo o petista.

Ao lado do ministro Alexandre de Moraes, que participou da solenidade na condição de presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal (STF), Lula defendeu que é preciso "mudar o comportamento do Congresso, do Judiciário, do Executivo e da polícia."