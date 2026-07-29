Lula: Vocês acham que quero brigar com China e EUA? Eu não sou louco

Presidente Luís Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não é "louco" para brigar com os Estados Unidos e a China. "Eu não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm nem o conhecimento científico e tecnológico que eles têm. E ao invés de ficar brigando, eu quero derrotá-los estudando, investindo e pesquisando mais do que eles", disse nesta terça-feira, 28, na 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Niterói (RJ).

Lula também disse que não fará promessas em sua campanha para a reeleição. "Eu sou presidente da República, não posso fazer promessas em uma campanha. Se vocês tiverem que votar, votem pelo que eu fiz, e não pelo que eu vou fazer. Porque o que eu fiz é certeza, o que eu vou fazer, não é. A certeza é uma relação de confiança", declarou.

Governo interino no RJ

O presidente disse que o governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, "pode fazer, no cargo de governador provisório, aquilo que nenhum eleito será capaz de fazer".

"É o milagre da política, é o improvável acontecer na vida da gente. Muitos governadores eleitos jamais teriam coragem de vir numa SBPC. E muitos candidatos a presidentes e a governadores também não terão coragem de vir", disse Lula a Couto.

O desembargador assumiu o governo do Rio após o esvaziamento da linha sucessória do cargo no Estado. O ex-governador Cláudio Castro renunciou às vésperas da sua condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); o vice-governador deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ); e o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj) foi afastado por decisões judiciais.