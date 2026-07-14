Eduardo Bolsonato avisa: "Não haverá eleição em 2030, exceto se elegermos Flávio"

Afirmação do ex-deputado feita nas redes sociais foi acompanhada de imagem de matéria relatando proibição de Flávio visitar o pai na prisão domiciliar

Eduardo Bolsonaro ((SAUL LOEB / AFP))

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro deu um “aviso” aos apoiadores de que “não haverá eleição em 2030 se o irmão e pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL), não for eleito este ano.

“Não haverá eleição em 2030, exceto se elegermos Flávio Bolsonaro. É impensável haver um país com Lula consolidando o atual regime e ainda botando mais 4 juízes no STF. Se já estão confortáveis hoje para fazer isso, imagina daqui a 4 anos, com controle total do STF+TSE?”, disse Eduardo.

A afirmação foi feita pelo ex-parlamentar, que diz estar exilado nos Estados Unidos, por meio de post publicado nas redes sociais. O texto foi acompanhado da imagem de uma matéria que relatava a proibição de Flávio visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.

A decisão do ministro ocorreu após o senador divulgar uma carta de Bolsonaro pedindo união dos integrantes do PL e apoiadores em torno da candidatura de Flávio. O ministro ainda pediu ao Ministério Público Eleitoral para apurar a realização de campanha antecipada por parte do pré-candidato por conta da divulgação do texto.

