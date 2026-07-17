TRE-PE disponibiliza locais para votação em trânsito; confira a lista

A solicitação para a votação em trânsito começa na próxima segunda-feira (20) e segue até o dia 20 de agosto

Urna eleitoral (José Cruz/Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) divulgou, nesta sexta-feira (17), os locais para votação em trânsito dos eleitores que estarão em cidades diferentes daquela onde está o seu domicílio eleitoral.

No estado, o TRE disponibiliza 15 de votação distribuídos em oito municípios da Região Metropolitana do Recife, na Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão do estado.

Confira a lista completa dos locais para votação em trânsito:

Recife

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA/UFPE) – 005ª Zona Eleitoral;

Sede do TRE-PE – 008ª Zona Eleitoral

Olinda

Centro Universitário UNINOVO (FACOTTUR) – 010ª Zona Eleitoral;

Centro de Convenções de Pernambuco – 117ª Zona Eleitoral

Cabo de Santo Agostinho

Grupo Escolar Cláudio Gueiros – 015ª Zona Eleitoral

Jaboatão dos Guararapes

Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão – 101ª Zona Eleitoral;

Terminal Integrado de Passageiros (TIP) – 118ª Zona Eleitoral

Camaragibe

Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lins – 138ª Zona Eleitoral

Paulista

Escola Técnica Estadual José de Alencar – 146ª Zona Eleitoral

Vitória de Santo Antão

Primeira Igreja Batista de Vitória de Santo Antão – 018ª Zona Eleitoral;

UNIVISA – Centro Universitário de Vitória de Santo Antão – 102ª Zona Eleitoral

Caruaru

Espaço Cultural Tancredo Neves – 105ª Zona Eleitoral

Petrolina

Escola de Referência em Ensino Médio Clementino Coelho (EREMCC) – 083ª Zona Eleitoral;

Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE) – 144ª Zona Eleitoral;

Escola Madre Teresa de Saldanha – 145ª Zona Eleitoral

A solicitação para a votação em trânsito começa na próxima segunda-feira (20) e segue até o dia 20 de agosto. O pedido dessa modalidade pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, mediante apresentação de documento oficial com foto.