Alckmin cita Lei de Reciprocidade e que a resposta do governo não deve ser chamada de retaliação

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou de coletiva nesta quinta-feira (16) e falou sobre a tarifa imposta pelos EUA

Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin (Júlio César Silva/MDIC)

O vice-presidente da República Geraldo Alckmin afirmou nesta quinta-feira (16), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) orientou que o governo federal mantivesse diálogo e negociação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) concluiu uma investigação alegando práticas comerciais desleais por parte do Brasil. A acusação do USTR resultou em tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros.

"Desde o início, o presidente Lula orientou o diálogo. Sempre foi o diálogo. E o diálogo é permanente. O diálogo é sempre. O Brasil está sempre aberto ao diálogo", disse, durante entrevista coletiva sobre a nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

O vice-presidenre disse que a resposta do governo federal não deve ser chamada de retaliação, pois é uma defesa de interesse diplomáticos e nacionais baseada na Lei de Reciprocidade, aprovada em 2025.

"A lei não é retaliatória, não há retaliação. Existe uma lei defendendo o interesse nacional, o interesse dos brasileiros, da economia brasileira, que é a reciprocidade, e foi aprovada por unanimidade no Congresso. É um instrumento jurídico, legal, importante, que o governo analisará o momento e a forma de fazer."

Além de Alckmin, participam da coletiva o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira e o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. A coletiva ocorre na sede do MDIC, em Brasília.