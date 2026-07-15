Moraes dá 5 dias para PGR opinar se Bolsonaro descumpriu cautelar em carta

Despacho foi publicado nesta quarta-feira (14), quando defesa alegou que ex-presidente desconhecia que conteúdo seria publicizado

O ministro Alexandre de Moraes. (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinar se Jair Bolsonaro (PL) descumpriu medidas cautelares após o seu filho, Flávio Bolsonaro, ler uma carta do ex-presidente nas redes sociais. O despacho foi publicado na tarde desta quarta-feira (15).

Em prisão domiciliar, Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais, seja diretamente ou por meio de terceiros. Na última segunda-feira (13), Moraes proibiu visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias.

Em manifestação enviada a Moraes nesta quarta-feira, a defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ex-presidente "jamais soube que a carta seria publicizada, tampouco houve qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia acerca da utilização de redes sociais para esse fim".