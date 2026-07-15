Genial/Quaest: 50% dizem que conhecem e não votariam em Lula; 57% dizem o mesmo de Flávio

Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de julho

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro (Fotos: PR e Agência Senado)

A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa à Presidência da República chegou a 57%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15. O resultado representa aumento de 1 ponto porcentual (p.p.) que o registrado no último levantamento, de 10 de junho, e segue como o patamar mais elevado entre os pré-candidatos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para efeito de comparação, é rejeitado por 50% dos entrevistados, enquanto 47% dizem que conhecem e votariam no petista.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) é rejeitado por 34%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por 31%, à frente de Cabo Daciolo (Mobiliza), que registra 27%.

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) é rejeitado por 18%, 1 p.p. a mais que o ativista Renan Santos (Missão), com 17%. Augusto Cury (Avante) tem 16% e Samara Martins (UP), 11%.

Edmilson Costa (PCB) e Heró Bezerra (PRTB) têm 10% cada, enquanto Hertz Dias (PSTU) tem 8%.

A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07181/2026.