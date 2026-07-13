Emendas: R$ 97 milhões indicados por Valdemar foram liberados antes das eleições de 2024

Valdemar Costa Neto, presidente do PL (Foto: Beto Barata/PL/Divulgação)

O presidente do PL e ex-deputado Valdemar Costa Neto deixou de ser deputado federal em 2013, quando renunciou após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no escândalo do mensalão. O fato de estar sem mandato, porém, não impediu o líder do PL de indicar emendas parlamentares, segundo investigação da Polícia Federal (PF).

As emendas que tiveram interferência de Valdemar Costa Neto somaram R$ 119 milhões, sendo que R$ 97 milhões foram liberados pouco antes do limite do envio de recursos federais nas eleições municipais de 2024. De acordo com análise realizada pelo Globo, parte desse valor foi destinado para fortalecer candidatos do PL ou apoiados pelo partido.

Na última sexta (10) o ministro do STF, Flávio Dino, bloqueou R$ 119 milhões em bens de Valdemar Costa Neto. Dino listou 21 emendas indicadas pelo presidente do PL, seis delas somaram R$ 96,7 milhões e foram para as cidades de Suzano (SP), Porto Seguro (BA), Caraguatatuba (SP), Bebedouro (SP), Ubatuba (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

A emenda do Rio foi destinada em 1º de julho de 2024, no entanto, todas as demais foram empenhadas em 26 de junho do mesmo ano. O prazo final para destinação dos recursos era 6 de julho.

A cidade de Suzano recebeu o maior valor individual (R$ 26,8 milhões). A cidade era governada à época pelo PL com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que buscava eleger o sucessor Pedro Ishi, também do PL.

“Os deputados cedem uma parte das emendas, as comissões têm emendas porque as comissões têm verba. Nós temos várias comissões permanentes por causa do tamanho da bancada e com isso a gente consegue ajudar um pouco os nossos prefeitos”, explicou Valdemar ao Globo.



*Com informações do Globo