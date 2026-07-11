Valdemar sobre bloqueio de R$ 119 milhões: Eu não tenho esse dinheiro

Valdemar Costa Neto, presidente do PL (Foto: Beto Barata/PL/Divulgação)

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou à CNN Brasil, neste sábado, 11, que não tem R$ 119 milhões, ao comentar uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio de bens de Valdemar por suspeitas da Polícia Federal de desvio de 21 emendas parlamentares, mesmo sem que o presidente do PL exerça mandato eletivo. "O bloqueio que fizeram, de R$ 119 milhões, eu não tenho esse dinheiro. Nem que eu acertasse duas vezes na loteria, eu teria esse dinheiro. R$ 119 milhões é o valor total das emendas que foram doadas", declarou à CNN.

Valdemar foi questionado se o seu patrimônio totaliza o valor que foi bloqueado a mando do ministro do STF. "Imagina, mas nem perto. Eu gostaria de ter. Mas nem que eu acertasse duas vezes na Mega Sena eu teria esse dinheiro", disse. O presidente do PL alegou que o bloqueio foi feito no valor total das emendas. "E o bloqueio saiu desse tamanho. Então, o cidadão que vê isso pensa que eu tenho esse dinheiro para pagar. Eu jamais teria", disse.

O presidente do PL acrescentou que irá mostrar pela defesa que não cometeu "nada irregular". "E as emendas todas são emendas sérias".