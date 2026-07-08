Datafolha: Lula é avaliado como ruim ou péssimo por 43% dos paulistas

Segundo a pesquisa, a parcela dos eleitores paulistas que consideram a gestão ótima ou boa é de 29%

Para 47% dos entrevistados na pesquisa Genial/Quaest, Lula representa melhor o discurso de patriotismo (Ricardo Stuckert / PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ruim ou péssimo por 43% dos eleitores paulistas, segundo pesquisa Datafolha realizada no estado e divulgada nesta quarta-feira (8). O índice era de 46% em março. A parcela dos que consideram a gestão ótima ou boa é de 29%. Outros 26% avaliam o governo como regular, enquanto 1% não soube responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 3 de julho, com 1.608 entrevistas em São Paulo, distribuídas em 71 municípios, com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números SP-01703/2026 e BR-06481/2026.

A avaliação positiva do governo Lula é maior entre as mulheres do que entre os homens. Segundo o levantamento, 33% das eleitoras classificam a gestão como ótima ou boa, ante 26% dos eleitores homens. A margem de erro é de três pontos porcentuais entre as mulheres e de quatro pontos entre os homens.

A avaliação negativa do governo em São Paulo é superior à registrada no levantamento nacional divulgado pelo mesmo instituto no dia 18 de junho. Na ocasião, 38% dos brasileiros avaliaram a gestão Lula como ruim ou péssima, enquanto 32% a classificaram como ótima ou boa.

Quando os entrevistados são questionados diretamente se aprovam ou desaprovam o governo, 55% dos paulistas dizem desaprovar a gestão Lula, contra 42% que aprovam. Outros 3% não souberam responder.

A desaprovação é mais alta no interior paulista, onde chega a 59%. Na região metropolitana de São Paulo, o índice é de 50%. A margem de erro é de quatro pontos porcentuais para o interior e de três pontos para a região metropolitana.

No levantamento nacional de junho, 49% dos entrevistados disseram desaprovar o governo Lula, enquanto 48% afirmaram aprovar a gestão.

O Datafolha também perguntou aos eleitores se Lula fez por São Paulo mais, menos ou o esperado. Para 63% dos paulistas, o presidente fez pelo Estado menos do que esperavam. Outros 22% afirmam que Lula fez o esperado, enquanto 11% dizem que ele fez mais do que esperavam.



Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula aparece com 24% das intenções de voto, contra 18% de Flávio Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado, é citado por 3% dos eleitores.

Renan Santos, Caiado e "candidato do PT" foram mencionados por 1% cada. Outras respostas somam 7%. Eleitores que disseram votar em branco, nulo ou em nenhum candidato representam 8%, enquanto 37% não souberam responder.

Apesar do empate nas intenções de voto, Lula lidera a rejeição no Estado. Segundo o levantamento, 51% dos paulistas dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente. Flávio aparece em seguida, com 43%.

Entre os demais nomes testados, Aécio Neves é o único a superar a marca de 20% de rejeição. Zema e Caiado registram 13% cada. Cabo Daciolo aparece com 12%, enquanto Rui Costa Pimenta e Renan Santos têm 10% cada.