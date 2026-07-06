Renan Santos provoca Flávio Bolsonaro: "Devolve a casa do Richarlison"

Pré-candidato à presidência pelo Missão, Renan respondeu publicação em que Flávio brinca sobre vincular função de técnico da Seleção ao cargo de presidente

Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo partido Missão (Gilberto Cardoso/Agência CNM)

Pré-candidato à presidência da República e presidente do partido Missão, Renan Santos, provocou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao mencionar a disputa judicial de uma mansão envolvendo o jogador Richarlison de Andrade e o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio.



"Devolve a casa do Richarlison", escreveu na rede social X (antigo Twitter), em resposta a uma publicação do senador do PL sobre a Seleção Brasileira, desclassificada da Copa do Mundo 2026 no último domingo (5).



"Vou propor que, a partir de 2027, o presidente do Brasil acumule a função de técnico da Seleção. Eu voltaria para o segundo tempo com Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Raphinha, Igor Thiago e Danilo. Formação: 1-1-8. Comentários, por favor", escreveu Flávio Bolsonaro.



Em 2022, o filho nº 1 de Jair Bolsonaro passou a ter sua imagem vinculada a um imbróglio judicial envolvendo o ex-jogador da Seleção Richarlison e o advogado Willer Tomaz. Flávio Bolsonaro é mencionado como testemunha do conflito envolvendo uma mansão em Angra dos Reis, avaliada em cerca de R$ 10 milhões.



O episódio voltou a ter repercussão após um vídeo da advogada imobiliária Ana Paula Zantut, publicado nas redes sociais, viralizar. O jogador chegou a responder à publicação, que foi excluída pela advogada dias depois. "Simplesmente me tomaram. Estou até hoje sem receber minha grana", disse Richarlison.