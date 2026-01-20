Militante diz ter deixado o MBL após filmar evento com baixa adesão no Recife

Fundador do MBL, Renan Santos realizou ato no Marco Zero, no Recife, no dia 11 de janeiro

Ato do MBL no Recife teve baixa adesão. (Foto: Reprodução)

Um integrante do núcleo de Pernambuco do Movimento Brasil Livre (MBL) anunciou ter deixado o grupo após divulgar filmagem de ato de Renan Santos, presidente do partido Missão e fundador do movimento, no centro do Recife, no dia 11 de janeiro. O vídeo foi alvo de piadas por mostrar baixa adesão de militantes.

Em uma transmissão ao vivo no Instagram, o piloto de drone Evandro Bandeira anunciou ter deixado o MBL para não “manchar” o grupo. Ele relatou que Renan Santos o telefonou por causa do vídeo e que houve uma divergência de pensamentos.

"Essa figura pública me ligou. Teve uma divergência de pensamentos ali, de como a forma foi conduzida. A situação evoluiu de forma não esperada nem por mim e nem pela militância", conta. Evandro afirma que ninguém do movimento pediu que ele saísse.

"Aconteceu um desconforto, não por eu ter quebrado uma regra, mas pela interpretação que algumas pessoas fizeram da imagem. Alguns haters atacaram", continua ele.

Segundo o piloto de drone, o vídeo, gravado no Marco Zero, área central do Recife, ficou cerca de 24 horas no ar.

"Não teve edição, manipulação ou intenção de distorcer a realidade. Na minha visão, não teve flop. Todos estavam ali porque queriam, estavam engajados. Para mim, foi histórico", acrescenta.

"Não me aliei a nenhum adversário. Meu compromisso foi com a realidade das imagens", afirma o cinegrafista. "O meu erro, se posso chamar de erro, talvez ter sido muito ingênuo, porque eu mostrei a situação como ela foi".

Ao divulgar foto aproximada do encontro nas redes sociais, a vereadora de São Paulo e coordenadora do MBL, Amanda Vettorazzo, disse que Renan Santos "parou o centro do Recife".

Renan Santos parou o centro do Recife. A mensagem é clara: ele possui muito mais do que meros 2%. Sua pré-candidatura já é um sucesso.



RENAN SANTOS 2026!! pic.twitter.com/bDVHzY7mL6 — Amanda Vettorazzo (@Amandavettorazz) January 12, 2026

O vídeo de drone, entretanto, mostra que o evento teve uma presença tímida de público. A gravação foi usada por internautas para rebater a declaração da vereadora.

Renan Santos se apresenta como pré-candidato à Presidência da República pelo recém-fundado partido Missão, ligado ao MBL.

O político cumpriu em janeiro uma série de agendas no estado, que previa visitar as cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Olinda, Paulista, Igarassu, Itamaracá, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Paudalho, Carpina, Caruaru e Garanhuns.

A assessoria do MBL e de Renan Santos foram procurados pela reportagem, mas não responderam até a publicação desta matéria.

