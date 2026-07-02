Jornalismo político e economia de Pernambuco são temas de seminário no Recife
Realizado pela Facto Comunicação, o evento ocorrerá no Beach Class Convention By Mai, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. Diretor de Jornalismo do Diario, Felipe Resk, mediará um dos painéis.
Publicado: 02/07/2026 às 11:06
Seminário abordará eleições e dados sobre a economia de Pernambuco (Divulgação )
O Recife sedia nesta sexta (3) um seminário que reunirá jornalistas, economistas e lideranças políticas para abordar temas como jornalismo investigativo, eleições e tendências do mercado para o segundo semestre deste ano.
Realizado pela Facto Comunicação, o evento ocorrerá no Beach Class Convention By Mai, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. As inscrições ainda estão abertas.
A programação do evento, que está em sua sexta edição, terá como um dos mediadores o diretor de Jornalismo do Diario de Pernambuco, Felipe Resk.
Ele vai moderar, a partir das 16h30, o painel chamado “Jornalismo e Política”.
Nessa etapa do seminário, o jornalista Igor Gadêlha, do site Metrópoles, vai falar sobre os bastidores do jornalismo político e os desafios da cobertura das eleições deste ano.
O painel reunirá, ainda, os jornalistas, Wilson Lima, de O Antagonista, e Ana Dubeux, do Correio Brazielense, que vai falar sobre a relação dos jornais, eleições e o “centro do poder”.
O seminário vai começar às 14h30, com a palestra de abertura comandada pelo comunicador e empresário Phelipe Siani (ex-Globo e CNN). Ele abordará as perspectivas sobre comunicação e inovação.
Na sequência, às 15h, o painel Economia e Tendências vai abordar a economia do estado. O debate contará com a apresentação de dados de 2026 e do um estudo recente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE).Também pretende panoramas sobre o turismo de Pernambuco.
Participarão o painel recebe o presidente da Fiepe, Bruno Veloso; o presidente da Empetur, Eduardo Loyo; e o diretor-presidente da Copergás, Guilherme Cavalcanti.
O encerramento do evento, às 18h30, ficará a cargo do cientista político e professor Fernando Schuler (Estadão e Band). Ele ministrará a palestra magna focada no panorama eleitoral brasileiro e nas expectativas para a sucessão presidencial.