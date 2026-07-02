Jornalismo político e economia de Pernambuco são temas de seminário no Recife

Realizado pela Facto Comunicação, o evento ocorrerá no Beach Class Convention By Mai, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. Diretor de Jornalismo do Diario, Felipe Resk, mediará um dos painéis.

Seminário abordará eleições e dados sobre a economia de Pernambuco (Divulgação )

O Recife sedia nesta sexta (3) um seminário que reunirá jornalistas, economistas e lideranças políticas para abordar temas como jornalismo investigativo, eleições e tendências do mercado para o segundo semestre deste ano.

Realizado pela Facto Comunicação, o evento ocorrerá no Beach Class Convention By Mai, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. As inscrições ainda estão abertas.

A programação do evento, que está em sua sexta edição, terá como um dos mediadores o diretor de Jornalismo do Diario de Pernambuco, Felipe Resk.

Ele vai moderar, a partir das 16h30, o painel chamado “Jornalismo e Política”.

Nessa etapa do seminário, o jornalista Igor Gadêlha, do site Metrópoles, vai falar sobre os bastidores do jornalismo político e os desafios da cobertura das eleições deste ano.

O painel reunirá, ainda, os jornalistas, Wilson Lima, de O Antagonista, e Ana Dubeux, do Correio Brazielense, que vai falar sobre a relação dos jornais, eleições e o “centro do poder”.

O seminário vai começar às 14h30, com a palestra de abertura comandada pelo comunicador e empresário Phelipe Siani (ex-Globo e CNN). Ele abordará as perspectivas sobre comunicação e inovação.

Na sequência, às 15h, o painel Economia e Tendências vai abordar a economia do estado. O debate contará com a apresentação de dados de 2026 e do um estudo recente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE).Também pretende panoramas sobre o turismo de Pernambuco.

Participarão o painel recebe o presidente da Fiepe, Bruno Veloso; o presidente da Empetur, Eduardo Loyo; e o diretor-presidente da Copergás, Guilherme Cavalcanti.

O encerramento do evento, às 18h30, ficará a cargo do cientista político e professor Fernando Schuler (Estadão e Band). Ele ministrará a palestra magna focada no panorama eleitoral brasileiro e nas expectativas para a sucessão presidencial.