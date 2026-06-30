Frente Parlamentar da Agropecuária não comparece ao lançamento de Plano Safra empresarial

Este é o terceiro ano consecutivo em que parlamentares mostram distanciamento do governo

Plano Safra (Reprodução/MDA)

Maior bancada do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) não compareceu ao lançamento do Plano Safra 2026/27 empresarial que ocorre nesta terça-feira, 30, no Palácio do Planalto. Não há nenhum membro da diretoria da frente presente no evento.

Este é o terceiro ano consecutivo em que parlamentares da bancada agropecuária não comparecem ao anúncio do Plano Safra e mostram distanciamento do governo.

Desde o início do governo Lula, a frente se opõe ao Executivo em repetidas ocasiões relacionadas a políticas agrícolas.

Neste ano, a frente buscou uma reapromixação com o novo ministro da Agricultura, André de Paula, após uma relação conturbada com o ex-ministro da Agricultura Carlos Favaro. A bancada e de Paula falaram em inaugurar uma nova fase na relação. Recentemente, a bancada vem cobrando do ministro maior envolvimento e protagonismo nas decisões que envolvem o setor agropecuário no Executivo.

Procurada, a FPA informou que a diretoria da bancada não foi convidada institucionalmente.

O Instituto Pensar Agro (IPA), que presta suporte técnico à FPA, participa do evento com a presença da presidente Tania Zanella.