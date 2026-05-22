Congresso afrouxa regras de repasses eleitorais; veja como os pernambucanos votaram

Com 17 votos da bancada estadual pela derrubada do veto, trecho que permite a doação de bens e benefícios em período de campanha foi restabelecido

Congresso Nacional (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Dos 28 parlamentares no Congresso Nacional, que engloba a Câmara dos Deputados e o Senado, 17 deles votaram a favor da flexibilização das regras eleitorais. Os legisladores foram pela derrubada do veto presidencial que impedia a doação de bens, valores e benefícios a estados e municípios até três meses antes das eleições.

Na prática, com a derrubada do veto presidencial ao artigo 95 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, ficam flexibilizados os repasses e transferências voluntárias da União para estados e municípios no trimestre que antecede as eleições. Oito parlamentares do estado foram contra a derrubada do veto e três estavam ausentes no momento da votação nominal ocorrida na última quinta-feira (21). Ao todo, 281 deputados e 48 senadores foram favoráveis à derrubada do veto.

Em seu veto, o presidente Lula (PT) argumentou que a proposta não está dentre as competências da LDO, é inconstitucional e contraria o interesse público ao criar uma brecha na Lei das Eleições. O governo até tentou segurar a votação, mas, pressionado pela Marcha dos Prefeitos, autorizou a bancada governista a votar a favor da derrubada do próprio veto.

Na Câmara dos Deputados, o governo conseguiu os votos da bancada pernambucana do PT, PCdoB, PV e da maioria dos deputados do PSB. O único socialista do estado que votou a favor da derrubada do veto foi Felipe Carreras. Além dele, parlamentares do estado dos partidos Republicanos, PL, PP, União Brasil, PRD, PSD, MDB, PSDB e Avante também votaram por afrouxar as regras de repasses.

Já no Senado, o senador Fernando Dueire (PSD) acompanhou o bloco majoritário e votou pela derrubada do veto. Os petistas Humberto Costa e Teresa Leitão votaram contra.

O Diario procurou o deputado federal Felipe Carreras, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.



Confira como cada parlamentar pernambucano votou:

Câmara dos Deputados

André Ferreira: PL/PE - Não

Augusto Coutinho: REPUBLICANOS/PE - Não

Carlos Veras: PT/PE - Sim

Clarissa Tércio: PP/PE - Não

Clodoaldo Magalhães: PV/PE - Sim

Coronel Meira: PL/PE - Não

Eduardo da Fonte: PP/PE - Não

Eriberto Medeiros: PSB/PE - Sim

Felipe Carreras: PSB/PE - Não

Fernando Coelho Filho: UNIÃO/PE - Não

Fernando Rodolfo: PRD/PE - Não

Fernando Monteiro: PSD/PE - Não

Guilherme Uchoa: PSD/PE - Não

Iza Arruda: MDB/PE - Não

Lucas Ramos: PSB/PE - Sim

Luciano Bivar: MDB/PE - Não

Lula da Fonte: PP/PE - Não

Maria Arraes: PSB/PE - Sim

Pastor Eurico: PSDB/PE - Não

Pedro Campos: PSB/PE - Sim

Túlio Gadêlha: PSD/PE - Não

Waldemar Oliveira: AVANTE/PE - Não

Silvio Costa Filho: Republicanos/PE - Ausente

Renildo Calheiros: PC do B/PE - Ausente

Mendonça Filho: PL/PE - Ausente

Senado Federal

Fernando Dueire: PSD/PE - Não

Humberto Costa: PT/PE - Sim

Teresa Leitão: PT/PE - Sim

O Diario procurou o deputado federal Felipe Carrerras, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria.