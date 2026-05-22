Congresso afrouxa regras de repasses eleitorais; veja como os pernambucanos votaram
Com 17 votos da bancada estadual pela derrubada do veto, trecho que permite a doação de bens e benefícios em período de campanha foi restabelecido
Publicado: 22/05/2026 às 20:34
Congresso Nacional (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)
Dos 28 parlamentares no Congresso Nacional, que engloba a Câmara dos Deputados e o Senado, 17 deles votaram a favor da flexibilização das regras eleitorais. Os legisladores foram pela derrubada do veto presidencial que impedia a doação de bens, valores e benefícios a estados e municípios até três meses antes das eleições.
Na prática, com a derrubada do veto presidencial ao artigo 95 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, ficam flexibilizados os repasses e transferências voluntárias da União para estados e municípios no trimestre que antecede as eleições. Oito parlamentares do estado foram contra a derrubada do veto e três estavam ausentes no momento da votação nominal ocorrida na última quinta-feira (21). Ao todo, 281 deputados e 48 senadores foram favoráveis à derrubada do veto.
Em seu veto, o presidente Lula (PT) argumentou que a proposta não está dentre as competências da LDO, é inconstitucional e contraria o interesse público ao criar uma brecha na Lei das Eleições. O governo até tentou segurar a votação, mas, pressionado pela Marcha dos Prefeitos, autorizou a bancada governista a votar a favor da derrubada do próprio veto.
Na Câmara dos Deputados, o governo conseguiu os votos da bancada pernambucana do PT, PCdoB, PV e da maioria dos deputados do PSB. O único socialista do estado que votou a favor da derrubada do veto foi Felipe Carreras. Além dele, parlamentares do estado dos partidos Republicanos, PL, PP, União Brasil, PRD, PSD, MDB, PSDB e Avante também votaram por afrouxar as regras de repasses.
Já no Senado, o senador Fernando Dueire (PSD) acompanhou o bloco majoritário e votou pela derrubada do veto. Os petistas Humberto Costa e Teresa Leitão votaram contra.
O Diario procurou o deputado federal Felipe Carreras, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
Confira como cada parlamentar pernambucano votou:
Câmara dos Deputados
André Ferreira: PL/PE - Não
Augusto Coutinho: REPUBLICANOS/PE - Não
Carlos Veras: PT/PE - Sim
Clarissa Tércio: PP/PE - Não
Clodoaldo Magalhães: PV/PE - Sim
Coronel Meira: PL/PE - Não
Eduardo da Fonte: PP/PE - Não
Eriberto Medeiros: PSB/PE - Sim
Felipe Carreras: PSB/PE - Não
Fernando Coelho Filho: UNIÃO/PE - Não
Fernando Rodolfo: PRD/PE - Não
Fernando Monteiro: PSD/PE - Não
Guilherme Uchoa: PSD/PE - Não
Iza Arruda: MDB/PE - Não
Lucas Ramos: PSB/PE - Sim
Luciano Bivar: MDB/PE - Não
Lula da Fonte: PP/PE - Não
Maria Arraes: PSB/PE - Sim
Pastor Eurico: PSDB/PE - Não
Pedro Campos: PSB/PE - Sim
Túlio Gadêlha: PSD/PE - Não
Waldemar Oliveira: AVANTE/PE - Não
Silvio Costa Filho: Republicanos/PE - Ausente
Renildo Calheiros: PC do B/PE - Ausente
Mendonça Filho: PL/PE - Ausente
Senado Federal
Fernando Dueire: PSD/PE - Não
Humberto Costa: PT/PE - Sim
Teresa Leitão: PT/PE - Sim
O Diario procurou o deputado federal Felipe Carrerras, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria.