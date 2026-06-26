Jornal britânico diz que vídeo de Michelle é 'mais um revés' na campanha de Flávio Bolsonaro

O periódico lembrou que o senador já vinha enfrentando dificuldades após a divulgação de conversas pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro

Michelle Bolsonaro (Reprodução/Redes Sociais)

O jornal econômico britânico Financial Times abordou nesta quinta-feira(25), o possível impacto dos vídeos divulgados por Michelle Bolsonaro (PL) na pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A publicação classificou o episódio como "mais um revés" para a campanha e afirmou que a discussão expõe uma relação conturbada entre a ex-primeira-dama e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O periódico lembrou que o senador já vinha enfrentando dificuldades após a divulgação de conversas pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por fraude financeira no Banco Master, e apontou que a indicação de Michelle de que deve se manter afastada da campanha de Flávio ocorre a poucos meses da disputa nas urnas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O episódio representa mais um revés para a campanha enfraquecida de Flávio Bolsonaro, escolhido pelo pai, líder populista da direita, como sucessor depois que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por planejar um golpe de Estado", afirma o Financial Times.

A crise "na principal dinastia política da direita brasileira", contextualiza, ocorre enquanto Bolsonaro, em prisão domiciliar por motivos de saúde, "tenta reconstruir o futuro político de sua família."

Nos vídeos divulgados na quarta-feira, 24, Michelle afirma que o rompimento com Flávio começou durante as articulações eleitorais do PL no Ceará. Ela relembra que criticou a aproximação do partido com Ciro Gomes (PSDB) para a disputa pelo governo estadual, defendendo apoio ao senador Eduardo Girão (Novo) no primeiro turno.

Após fazer essas críticas em um evento no Ceará, ela relatou ter recebido uma ligação de Flávio, que disse que seria melhor que ela permanecesse fora das decisões do partido, já que havia "chegado ontem" e não entendia de política. "Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi", declarou.

Após a divulgação dos vídeos, Flávio afirmou que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida e "jamais o faria com a esposa do próprio pai." O senador disse ainda que tentou convidar a ex-primeira-dama para participar de uma reunião com as lideranças femininas conservadoras, mas que ela nem atendeu a ligação nem respondeu a mensagem.

Já Michelle disse que não tem raiva de ninguém e que "não há briga, nem competição". "Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno."