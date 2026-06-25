Lula parabeniza "o povo colombiano" após vitória da direita na Colômbia

Segundo o presidente brasileiro, a amizade entre os dois países "transcende ideologias"

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a Colômbia pelas eleições realizadas no último domingo (21) e que elegeram o candidato de direita Abelardo de la Espriella como novo presidente do país.

“Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo.”

Na rede social X, Lula avaliou que a amizade entre Brasil e Colômbia “transcende ideologias” e é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado.

“Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”, concluiu o presidente brasileiro.