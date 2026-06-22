Candidato da esquerda pede 'calma' após protestos contra vitória da extrema direita na Colômbia

Após a vitória do jurista apoiado por Donald Trump, milhares de pessoas foram às ruas para protestar em Bogotá e Cali

Protestos nas ruas da Colômbia ( AFP)

O candidato da esquerda à Presidência da Colômbia, Iván Cepeda, pediu "calma" a seus apoiadores nesta segunda-feira (22), após os protestos contra a vitória de seu adversário, Abelardo de la Espriella, da extrema direita, e exigiu que o presidente eleito não o ameace.

Em uma das disputas do segundo turno mais acirradas da história, Cepeda perdeu no domingo por menos de um ponto percentual para o advogado milionário que se autodenomina "El Tigre".

Após a vitória do jurista apoiado por Donald Trump, milhares de pessoas foram às ruas para protestar em Bogotá e Cali, onde queimaram bandeiras dos EUA e entraram em confronto com a polícia de choque.

"Meu chamado é para manter a calma e a tranquilidade porque esse é o nosso talante", disse Cepeda durante uma coletiva de imprensa.

"Vamos manter um comportamento exemplar neste momento", acrescentou o senador e defensor dos direitos humanos, de 63 anos.

Ele também rechaçou as declarações na véspera de De la Espriella. "Não nos ameace", disse Cepeda.

Diante de milhares de apoiadores na cidade caribenha de Barranquilla, o advogado, eleito pela primeira vez para um cargo público, ameaçou seu rival caso este "incitasse a violência".

"Dr. Cepeda, o senhor já sabe como o tigre morde forte. E deixe-me dizer uma coisa: o tigre pode morder ainda mais forte do que mordeu nas urnas", disse em meio a aplausos.