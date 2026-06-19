Trump chama Lula de "volátil" e elogia Xi Jinping e Modi como líderes globais

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, como uma pessoa "muito volátil" ao comentar sua visão sobre líderes mundiais em entrevista ao programa The Axios Show. Apesar da crítica, Trump afirmou que o brasileiro é inteligente e disse não ter uma opinião particularmente forte sobre ele.

Ao ser questionado sobre Lula, Trump respondeu que não é uma questão de gostar ou não do presidente brasileiro. "Para ser honesto, eu não penso nele. Eu realmente não penso nele. Não poderia me importar menos", afirmou. Em seguida, disse que Lula é "um tipo diferente de pessoa" e o descreveu como "muito volátil", acrescentando que assistiu a um discurso do brasileiro que considerou igualmente "muito volátil".

Apesar disso, Trump destacou que todos os líderes que chegam ao comando de grandes países têm uma característica em comum. "Você não chega a esse nível sem ser inteligente. Ele é muito inteligente", afirmou, referindo-se a Lula.

Na mesma entrevista, Trump reservou elogios ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e ao presidente da China, Xi Jinping, apontando ambos como exemplos de liderança global. Sobre Modi, disse que o líder indiano está no poder há mais de uma década, é respeitado e mantém a Índia fora de conflitos militares. "Modi é um grande líder", afirmou.

Trump também elogiou Xi, com quem disse manter uma "relação muito boa". Segundo o presidente americano, ele pediu pessoalmente ao líder chinês para que Pequim não se envolvesse no conflito do Irã. "Eu disse que realmente apreciaria se ele não se envolvesse. E ele foi ótimo. Não se envolveu", declarou.

O republicano descreveu Xi como um líder forte e pragmático. "É tudo negócios, e eu gosto disso", disse. Mais adiante, voltou a destacar o dirigente chinês, afirmando que ele tem "grande confiança" e é "inteligente". Ao ser perguntado sobre os líderes que mais admira atualmente, Trump citou Xi e Modi como seus principais exemplos.