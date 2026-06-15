Lula declara apoio a adversário do pai de Hugo Motta ao senado na Paraíba

Presidente Lula ao lado do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) (Divulgação/Assessoria)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou apoio à reeleição do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) da Paraíba. O parlamentar concorre contra o ex-prefeito de Patos (PB) Nabor Wanderley (Republicanos-PB), que é pai do presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB).

O apoio de Lula a Veneziano já era dado como certo e vinha sendo reiterado pelo próprio senador. Ao gravar o vídeo, Lula contrariou publicamente os planos de Hugo Motta, que vinha se articulando para garantir o aval do petista à candidatura de seu pai.

"Poucas vezes na vida eu como presidente da República tive um senador com uma relação honesta e comprometida de ajudar o governo que eu tenho com o Veneziano. Ele não faltou uma ajuda que o governo precisou", disse o petista. "É preciso que a gente reconduza o Veneziano para o Senado, porque é uma garantia de que eu ganhando as eleições vou ter mais tranquilidade para governar esse país", complementou o presidente.

Em 2025, a relação entre Lula e Motta foi conflituosa. Em um dos episódios, o parlamentar manobrou uma votação para derrubar a elevação do IOF e impor uma derrota ao governo federal. O governo reagiu com uma campanha pública contra o Congresso, com Motta como alvo central. Outro ponto de atrito foi a decisão do presidente da Câmara de nomear o deputado Guilherme Derrite (PP-SP), então secretário do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), como relator de PL antifacção.

Em 2026, Motta adotou postura colaborativa com o Executivo e permitiu o avanço de pautas prioritárias do governo como a PEC da Segurança Pública e a MP do Vale-Gás. Nos bastidores, aliados do presidente da Câmara admitiam que a reaproximação também tinha motivação eleitoral: garantir o apoio de Lula para Nabor na Paraíba. O vídeo sugere que a aposta não deu resultado.