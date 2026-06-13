Flávio visita Jair Bolsonaro e diz que ele está bem, após Michelle falar em piora do quadro

Nesta semana, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro havia relatado uma piora no estado de saúde de Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro atribuiu ao presidente Lula a responsabilidade pela decisão da Comissão Europeia de vetar a importação de carne brasileira (Saulo Cruz/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste sábado, 13, e disse que o pai está bem. Nesta semana, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro havia relatado uma piora no estado de saúde de Bolsonaro.

"Está bem meu pai, firme e forte, como sempre, dando todo o apoio. Agradecendo a todas orações, preces, rezas", declarou Flávio.

Ele disse que sua mulher, Fernanda, e as filhas também participaram do encontro. A visita foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Na quarta-feira, Michelle havia dito que Jair Bolsonaro teve de reduzir a medicação, após ter aumento nas crises de soluço.

"A gente já estava no desmame há 3 dias das medicações. Infelizmente, não deu certo. Ele teve uma crise muito forte anteontem. Ontem deu uma trégua à tarde, mas voltou. Então hoje ele não está muito bem, nós estamos com o Dr. Brasil, reformulamos todas as medicações, ele vai passar por alguns exames", afirmou, na ocasião.

Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária desde março.