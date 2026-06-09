Conselho de Ética aprova suspensão de deputado que ofendeu Hugo Motta

Marcos Pollon (PL-MS) já tem outro recurso em análise e poderá ficar até quatro meses sem o mandato

Os deputados Zé Trovão e Marcos Pollon durante reunião do Conselho de Ética (Lula Marques/Agência Brasil)

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, por nove votos a quatro, a suspensão do mandato de Marcos Pollon (PL-MS) por dois meses por ter chamado o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), de "bosta" e "baixinho de 1 metro e 60". Esse caso foi revelado pelo Estadão.

Pollon ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para contestar a decisão. Ele já tem outro recurso em análise pelo colegiado por ter participado da ocupação da Mesa Diretora em agosto de 2025. Se indeferidos os dois recursos, Pollon poderá ficar sem o mandato por até quatro meses.

Relembre o caso

Pollon ofendeu Motta durante manifestação bolsonarista em agosto de 2025 pedindo para que a Câmara votasse a anistia aos presos do 8 de Janeiro. "A anistia está na conta da p... do Hugo Motta. Nós queremos colocar o povo para enfrentar o [ministro do Supremo Tribunal Federal] Alexandre de Moraes, mas nós não podemos peitar o bosta do Hugo Motta, um baixinho de 1,60m", disse Pollon.

Hugo Motta tem 1,80m.

Poucos dias depois, Pollon participou do motim bolsonarista que impediu os trabalhos no plenário da Câmara. Ele foi o último a deixar a cadeira que deveria ser ocupada por Motta.