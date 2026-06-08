TCU analisa contas do governo Lula durante sessão plenária desta quarta-feira (10)

Processo terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube. Após avaliação da Corte de Contas, julgamento será feito no Congresso

Tribunal de Contas da União (TCU) (Divulgação/TCU)

As contas do governo Lula no último ano serão analisadas em sessão plenária do Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quarta-feira (10), às 10h. A prestação de contas é apreciada anualmente pelo tribunal, que emitirá parecer prévio para subsidiar o julgamento de responsabilidade do Congresso Nacional. O processo, que ocupa a plenária pela 91ª vez, contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TCU, no YouTube.

Desta vez, no entanto, a análise técnica contará com uma nova metodologia para verificar se regras fiscais e orçamentárias foram respeitadas pelo executivo. Saúde, educação e infraestrutura estão entre os gastos do governo federal que serão avaliados pelos magistrados. O relator será o ministro Benjamin Zymler, que ganhou notoriedade por participar de auditorias de grande repercussão, como o caso de irregularidades da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As contas apresentadas pela administração federal incluem o Balanço Geral da União, com demonstrações contábeis, e o relatório de controle interno do poder executivo, elaborado pela Controladoria-Geral da União (CGU), que avalia a gestão dos órgãos federais. A auditoria técnica verifica, por sua vez, se receitas e despesas foram registradas corretamente, se os balanços refletem a realidade, o respeito à Constituição Federal e princípios de legalidade e eficiência.

Implementação

Pela primeira vez, o TCU integrará à sua análise do relatório sobre as contas do governo federal os processos de controle externo que o subsidiaram. Assim, a opinião do órgão passará a ser sustentada também a partir de achados de auditoria e processos de fiscalização debatidos com gestores do executivo ao longo do ano em análise. A prática é uma recomendação de organizações internacionais, como a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Entenda a análise

O TCU não julga as contas públicas, mas examina detalhadamente os dados e dá um parecer técnico. O julgamento, por sua vez, cabe à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Neste parecer prévio, o órgão pode ser pela aprovação, aprovação com ressalvas ou pela rejeição.

Duas etapas compreendem a análise: instrução e apreciação. Em suma, o tribunal se manifesta sobre o cumprimento das principais normas para as finanças públicas por parte do governo federal. Se encontrados, são registrados os problemas para que não se repitam. A atuação concentra-se para que os recursos públicos sejam aplicados de acordo com as leis e que, com efeito, haja efetividade na entrega de bens e serviços à sociedade.

