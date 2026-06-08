Datena deixa EBC para concorrer a deputado federal

Esta é a segunda vez, em menos de dois anos, que Datena deixa uma emissora para tentar uma vaga política. A primeira ocorreu em 2024

Convite para Datena ser candidato nas Eleições 2026 foi articulado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ex-ministro Márcio França (Paulo Pinto/Agência Brasil)

José Luiz Datena rescindiu o contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para disputar as eleições de 2026. A saída, confirmada por meio de nota da estatal, abre caminho para que o apresentador concorra a uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PSB. O convite foi articulado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ex-ministro Márcio França, cotado para concorrer ao Senado ou como vice na chapa de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

A EBC afirmou que Datena comunicou "decisão pessoal de encerrar o contrato". A emissora agradeceu ao apresentador pelos serviços prestados nos programas: "Na Mesa com Datena", da TV Brasil, e "Alô Alô Brasil", da Rádio Nacional.

Na semana passada, Datena disse que a candidatura estava "quase certa". Segundo ele, faltavam apenas detalhes para confirmar a entrada na disputa. Na ocasião, ele ressaltou que Alckmin e França "pensam o bem do país".

É a segunda vez em menos de dois anos que o apresentador deixa seu trabalho em uma emissora para tentar uma vaga na política. Em 2024, saiu da Band para concorrer à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Terminou em quinto lugar, com 1,84% dos votos. A corrida ficou marcada pelo episódio da "cadeirada" - quando Datena usou uma cadeira para agredir o então adversário Pablo Marçal durante um debate.