Lula deve adotar estratégia de palanque duplo em Pernambuco, diz ministro

Segundo a coordenação da campanha de Lula, ele deve apoiar João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) na disputa pelo governo de Pernambuco.

Pré-candidatos ao governo, Raquel e João cumprem agenda no Sertão de Pernambuco (Foto: Edson Holanda / Hesíodo Góes/Secom)

A coordenação de campanha do presidente Lula (PT) confirmou que haverá a estratégia de palanque duplo em Pernambuco para as eleições de 2026. O projeto prevê, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), que atuará na coordenação da campanha do petista com foco no Nordeste, a participação do chefe do Executivo no palanques de João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD), que disputam o governo estadual.

Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta segunda-feira (8), Dias falou sobre a estratégia eleitoral e citou os nomes dos dois postulantes ao Palácio do Campo das Princesas. “Lá [Pernambuco] temos o João Campos e a Raquel Lyra”, declarou. Além disso, o ministro fez um retrospecto sobre a relação política de Lyra com o atual presidente.

O ex-governador do Piauí e senador licenciado ressaltou que, no pleito de 2022, a governadora de Pernambuco se colocou como oposição no primeiro turno. Contudo, segundo ele, no segundo turno, em que disputou contra Marília Arraes (PDT), Lyra teve uma “posição mais neutra”. “Uma parte considerável do nosso time ficou com ela”, salientou.

Construção de parcerias

Durante a cerimônia de entrega de 40 novos ônibus para o transporte público da Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta segunda-feira (8), Raquel Lyra falou sobre a estratégia petista e ressaltou a parceria com o governo Lula. "O que eu posso é agradecer pela parceria que o presidente tem feito com o estado de Pernambuco desde o primeiro momento em que a gente se apresentou, que fomos ao presidente, e ele disse que ia ajudar o nosso estado", ressaltou.

Lyra também reforçou que está afinada com Lula e que a relação é marcada pela confiança "em ambos os lados". "A gente tem trabalhado muito junto e é importante a gente poder construir parcerias quando, muitas vezes, entendia-se ou se divulgava de que era impossível que a gente, eu no governo do estado, pudesse estabelecer uma relação sólida com o governo federal, com o presidente e com os seus ministros. Eu posso aqui garantir que existe confiança de ambos os lados e que a gente tem trabalhado muito para fazer entrega ao povo", disse a governadora.

Eleições em Pernambuco

Na última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 28 de maio, que apontou as intenções de voto para o governo de Pernambuco, traz a governadora Raquel Lyra (PSD) com 48% no primeiro turno. O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem 43%. O levantamento foi encomendado pela TV Tribuna.



Ivan Moraes (PSOL) apareceu com 2%. Brancos, nulos e nenhum representam 4%, enquanto 2% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

No cenário de um possível segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos, a governadora alcança 51% das intenções de voto, contra 44% do ex-prefeito. Brancos, nulos e nenhum somam 4%, e 1% não soube responder.

