Oposição comemora vigência de classificação de CV e PCC como terroristas pelos EUA

PCC (Reprodução)

Entra em vigor hoje (5/6) a classificação do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas pelos Estados Unidos. A medida foi anunciada no último dia 28 de maio, após encontro do presidente Donald Trump com o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A classificação amplia mecanismos de cooperação internacional para o combate às facções criminosas brasileiras. E está sendo bastante comemorada pela oposição na Câmara dos Deputados. Parlamentares afirmam que a medida represenra o reconhecimento internacional da ameaça do CV e do PCC. Também criticam a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é contra a classificação.

"Quem vive nas regiões dominadas pelas facções sabe que o PCC e o CV atuam como verdadeiras organizações terroristas. Eles impõem medo, controlam territórios, executam rivais e desafiam o Estado. A decisão dos EUA reconhece uma realidade que o Brasil não pode mais ignorar. Tratar essas organizações como grupos terroristas é um passo importante no combate ao crime organizado", defendeu o deputado Sanderson (PL-RS).

Outro aliado da família Bolsonaro, deputado Rodrigo Valadares (PL-SE), avalia que a medida foi um revés para Lula. "Enquanto o governo tentava impedir essa classificação, os EUA optaram por encarar os fatos. Quem espalha terror, domina comunidades, recruta jovens para o crime e desafia as instituições não pode receber outro nome", destacou.

O parlamentar Coronel Tadeu (PRD-SP) ressalta ainda que não se pode relativizar a atuação do PCC e do CV. "Milhões de brasileiros vivem sob a ameaça constante do crime organizado. A decisão dos EUA reforça aquilo que as vítimas da violência já sabem: as facções criminosas promovem o terror e precisam ser enfrentados com máxima firmeza", aponta.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.