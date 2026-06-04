Governo e Prefeitura do Recife alinham ações para infância em reuniões com UNICEF

O representante da UNICEF no Brasil se reuniu com a governadora Raquel Lyra e com o prefeito do Recife, Victor Marques, para discutir iniciativas nas áreas de educação, primeira infância, proteção social e enfrentamento à violência

Governado de Pernambuco reforça parceria com o UNICEF para ampliar proteção de crianças e adolescentes (Foto: Miva Filho/Secom)

O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Brasil, Joaquin Gonzalez-Aleman, cumpriu nesta semana uma série de agendas em Pernambuco voltadas ao acompanhamento de ações para crianças e adolescentes. Em dois dias, ele se reuniu com a governadora Raquel Lyra (PSD) e com o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), para discutir iniciativas nas áreas de educação, primeira infância, proteção social e enfrentamento à violência.

Durante encontro no Palácio do Campo das Princesas com Raquel Lyra, nesta quinta-feira (4), Gonzalez-Aleman destacou a importância da parceria entre o Estado e o organismo internacional, que atualmente acompanha a participação de 153 municípios pernambucanos na edição vigente do Selo UNICEF.

A reunião abordou ações voltadas ao fortalecimento da rede de proteção à infância, como a ampliação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA-CT), o apoio à implementação da Lei da Escuta Protegida e o avanço da estratégia Primeira Infância Antirracista. Pernambuco se tornou o primeiro estado brasileiro a interiorizar essa metodologia desenvolvida pelo UNICEF em parceria com o Instituto Promundo.

"Temos aqui a primeira infância antirracista, que é uma intervenção para formar trabalhadores sociais, para que eles não permitam um trato diferenciado para as crianças. Temos também pessoas que trabalham com a Secretaria da Educação, que vão procurar as crianças que estão fora da escola, para não deixar nenhuma fora", afirmou o representante do UNICEF.

Raquel Lyra enalteceu a parceria com o órgão internacional. "Fico muito feliz em receber a comitiva do UNICEF aqui, políticas públicas vão além de nós, mas somos militantes da causa. Cuidar das crianças e adolescentes significa cuidar de Pernambuco”, pontuou a governadora.

Por meio do programa, as cidades desenvolvem ações integradas nas áreas de educação, saúde, assistência social, proteção contra as violências e participação cidadã, fortalecendo a rede de garantia de direitos em todo o Estado.

Na quarta (3), o representante do UNICEF também foi recebido pelo prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB). O encontro reuniu secretários das áreas de Educação, Saúde, Direitos Humanos, Juventude, Primeira Infância e Cidadania, além de representantes do escritório regional da entidade.

Na ocasião, foram apresentadas iniciativas como as unidades da primeira infância, os programas de busca ativa escolar, os Centros Comunitários da Paz (Compaz) e o Protocolo Unificado de Atendimento Integrado de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, o primeiro elaborado por uma capital brasileira.

“O Recife tem mostrado muitas inovações e um trabalho articulado em favor das crianças e adolescentes. Conhecemos iniciativas importantes que oferecem cuidado, proteção e garantia de direitos”, declarou Gonzalez-Aleman.

Segundo o prefeito Victor Marques, a parceria tem contribuído para ampliar o alcance das políticas públicas municipais. “Construímos políticas públicas eficientes por meio de parcerias, e quem ganha com isso são as crianças e adolescentes do Recife”.

Entre as iniciativas desenvolvidas em conjunto entre a Prefeitura do Recife e o UNICEF estão a Agenda Cidade UNICEF 2025–2028, a adesão à Carta do Rio por Cidades que Protegem Crianças e Adolescentes e ações voltadas ao fortalecimento da rede de proteção social e da participação de crianças e adolescentes na formulação de políticas públicas.