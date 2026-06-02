Durigan não afasta hipótese de ir aos EUA para tratar do tarifaço
Ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou, porém, que tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros ainda não está confirmado
Publicado: 02/06/2026 às 21:44
Dario Durigan, Ministro da Fazenda ( Washington Costa/MF)
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira (2) que não afasta a possibilidade de ir pessoalmente aos Estados Unidos para tratar da recomendação feita pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.
"Não afasto a hipótese de ir aos Estados Unidos ou entrar em contato com o Scott Bessent, o secretário do Tesouro", afirmou em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo. "E o presidente Lula certamente vai querer fazer contato com o presidente Trump para que isso não aconteça, porque é uma medida muito injusta", acrescentou.
O ministro destacou que o aumento de tarifas não está dado ainda. "Tem um período para confirmar. O ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, estará amanhã na OCDE com o Jamieson Greer representante comercial dos EUA, responsável por essa recomendação", disse Durigan.