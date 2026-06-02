Deputado denuncia insalubridade e risco de interdição do Hospital Agamenon Magalhães

De acordo com o deputado Romero Albuquerque (PSB), pacientes estariam levando "Fixa Rato" para o Hospital Agamenon Magalhães (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O deputado estadual Romero Albuquerque (PSB) denunciou “condições de insalubridade” e o “risco de interdição” do Hospital Agamenon Magalhães, localizado na Zona Norte do Recife. O parlamentar afirma ter fiscalizado a unidade hospitalar na segunda-feira (1º).

Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado afirma que as irregularidades estão registradas em laudos da Vigilância Sanitária. Segundo ele, a documentação constatou indícios de presença de roedores, incluindo fezes e urina de rato, mofo nas paredes, forro caindo, extintor de incêndio vencido e material hospitalar exposto a risco de contaminação.

Deputado estadual Romero Albuquerque (PSB) chamou de 'Ratatouille da Raquel Lyra' (crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais)

Na legenda da publicação, Romero chamou de “o ‘Ratatouille’ do Hospital Agamenon Magalhães”. “Os pacientes disseram que estão trazendo isso aqui, fixa rato, cola de rato. Por conta da quantidade de ratos e baratas que existem nesse hospital”, diz o deputado. “Vim aqui fiscalizar com meus próprios olhos. Vou voltar. Se resolverem, eu mostro. Se continuarem fingindo que está tudo bem, eu também mostro”.

O parlamentar também criticou a resposta da gestão estadual. Para Romero, a gestão estadual “tem priorizado obras de fachada em vez de resolver os problemas estruturais da rede”. “Pintura bonita não tira rato de hospital, não conserta forro que cai e não devolve dignidade a quem está numa maca. Maquiagem não é saúde”, diz.

O Diario pediu posicionamento à Secretaria de Saúde de Pernambuco, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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Deputados criticaram a saúde pública estadual

Na terça passada (26/5), deputados estaduais da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) denunciaram um suposto agravamento da crise na saúde pública estadual na gestão de Raquel Lyra (PSD). Os parlamentares atribuíram o cenário à redução de investimentos e à diminuição do número de leitos hospitalares na rede estadual.

Sileno Guedes, presidente da Comissão de Saúde da Alepe, Rodrigo Farias, vice-presidente da Assembleia, Diogo Moraes e Eriberto Medeiros, todos do PSB, apontaram que Pernambuco teve uma queda de cerca de R$ 1,5 bilhão nos recursos destinados à saúde e redução de 226 leitos nos últimos anos, segundo dados apresentados durante coletiva na Alepe.

Na coletiva, os deputados afirmaram ter encontrado superlotação, pacientes em corredores, infiltrações, falta de iluminação e denúncias de presença de ratos e urina em áreas hospitalares. Os parlamentares relataram ter visitado os hospitais da Restauração, Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães e Otávio de Freitas.

Em entrevista coletiva durante a inauguração de um bloco cirúrgico ambulatorial no Hospital Otávio de Freitas, no mesmo dia, a governadora de Pernambuco e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), negou cortes no orçamento da saúde e afirmou que o governo vem realizando “o maior investimento da história” da área em Pernambuco. Na ocasião, ela declarou que sua gestão herdou uma rede de saúde “sucateada” e que tem investido na reforma de hospitais, na compra de equipamentos e na ampliação dos serviços.

Também presente na inauguração, a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, afirmou que os dados apresentados pela oposição “não correspondem à realidade” e negou a redução de leitos na rede estadual. Além disso, ela declarou que a gestão abriu 670 novos leitos por meio de reformas, ampliações e construções “que já estão em andamento”.

