Victor Marques anuncia mudanças no comando da Emprel e Secretaria de Planejamento do Recife

De acordo com a prefeitura, Jorge Vieira deixa a Seplag para assumir a presidência da Emprel, braço tecnológico e de inovação do município. Para assumir a Seplag, a gestão escalou Mariana Suassuna.

Prefeito do Recife, Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

A Prefeitura do Recife divulgou, nesta segunda-feira (1º), modificações na equipe do primeiro escalão municipal. As alterações promovem uma recomposição na Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e na Empresa Municipal de Informática (Emprel).

As mudanças foram anunciadas pelo prefeito Victor Marques e devem ser publicadas no Diário Oficial desta terça-feira (2).

De acordo com a prefeitura, Jorge Vieira deixa a Seplag para assumir a presidência da Emprel, braço tecnológico e de inovação do município. Para assumir a Seplag, a gestão escalou Mariana Suassuna.

Perfil dos Gestores

Disputa por vaga ao Senado esquenta bastidores da base da governadora Raquel Lyra

Bolsonaro tem "limitação de movimento no ombro" e não está liberado para fisioterapia

Mais uma semana sem assinatura para retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco Veja também:

Mariana Suassuna (Secretaria de Planejamento e Gestão): Bacharela em Direito pela Universidade Vila Velha (UVV) e pós-graduada em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atua há 18 anos em gestão pública.

Na Prefeitura do Recife, foi gerente geral de Gestão Estratégica na Seplag e secretária executiva de Coordenação Geral na Secretaria de Saúde.

No governo estadual, foi secretária geral da Presidência da Compesa, gerente geral de Planejamento na Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, gerente geral do Prodetur Nacional PE e diretora de Planejamento e Gestão do Distrito de Fernando de Noronha, além de ter trabalhado na Empetur.

Jorge Vieira (Emprel): Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco (UPE), com mestrado pela Cranfield School of Management (Inglaterra), e auditor concursado do Tribunal de Contas (TCE-PE).

No governo estadual, foi secretário executivo de Coordenação Geral na Secretaria de Saúde e secretário executivo de Gestão Estratégica na Secretaria de Planejamento e Gestão.

No município, já foi secretário de Educação, secretário de Política Urbana e Licenciamento e, até então, titular da Seplag. Também atuou como diretor de Administração e Finanças de Suape.

