Victor Marques anuncia mudanças no comando da Emprel e Secretaria de Planejamento do Recife
De acordo com a prefeitura, Jorge Vieira deixa a Seplag para assumir a presidência da Emprel, braço tecnológico e de inovação do município. Para assumir a Seplag, a gestão escalou Mariana Suassuna.
Publicado: 01/06/2026 às 20:22
Prefeito do Recife, Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)
A Prefeitura do Recife divulgou, nesta segunda-feira (1º), modificações na equipe do primeiro escalão municipal. As alterações promovem uma recomposição na Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e na Empresa Municipal de Informática (Emprel).
As mudanças foram anunciadas pelo prefeito Victor Marques e devem ser publicadas no Diário Oficial desta terça-feira (2).
De acordo com a prefeitura, Jorge Vieira deixa a Seplag para assumir a presidência da Emprel, braço tecnológico e de inovação do município. Para assumir a Seplag, a gestão escalou Mariana Suassuna.
Perfil dos Gestores
Mariana Suassuna (Secretaria de Planejamento e Gestão): Bacharela em Direito pela Universidade Vila Velha (UVV) e pós-graduada em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atua há 18 anos em gestão pública.
Na Prefeitura do Recife, foi gerente geral de Gestão Estratégica na Seplag e secretária executiva de Coordenação Geral na Secretaria de Saúde.
No governo estadual, foi secretária geral da Presidência da Compesa, gerente geral de Planejamento na Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, gerente geral do Prodetur Nacional PE e diretora de Planejamento e Gestão do Distrito de Fernando de Noronha, além de ter trabalhado na Empetur.
Jorge Vieira (Emprel): Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco (UPE), com mestrado pela Cranfield School of Management (Inglaterra), e auditor concursado do Tribunal de Contas (TCE-PE).
No governo estadual, foi secretário executivo de Coordenação Geral na Secretaria de Saúde e secretário executivo de Gestão Estratégica na Secretaria de Planejamento e Gestão.
No município, já foi secretário de Educação, secretário de Política Urbana e Licenciamento e, até então, titular da Seplag. Também atuou como diretor de Administração e Finanças de Suape.