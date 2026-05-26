Flávio Bolsonaro se encontra com Donald Trump na Casa Branca

A divulgação do encontro ocorreu duas semanas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser recebido em reunião pelo presidente americano.

Na postagem, Flávio Bolsonaro se limitou a adicionar dois "joinhas", sem fazer comentários em texto. (Reprodução/Redes sociais)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, postou foto ao lado do presidente Estados Unidos Donald Trump, na Casa Branca nesta terça-feira, dia 26. A imagem foi divulgada pelo senador em seu perfil no Instagram.

Na postagem, o senador se limitou a adicionar dois "joinhas", sem fazer comentários em texto.

O influenciador Paulo Figueiredo divulgou uma segunda versão da mesma foto em que além de Flávio Bolsonaro, também aparecem ao lado de Trump no salão oval da Casa Branca o próprio influenciador e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O ex-deputado também divulgou a imagem comentando: "No Salão Oval da Casa Branca com o presidente da maior potência bélica e econômica do mundo, que recebeu o Senador @flaviobolsonaro, candidato à presidência do Brasil, algo simplesmente inédito! E foi muito bom!".

A divulgação do encontro ocorreu duas semanas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser recebido em reunião pelo presidente americano.

O senador chegou por volta das 15h na Casa Branca, depois de deixar o hotel onde se hospedou em Washington, acompanhado de aliados políticos e do irmão Eduardo Bolsonaro, ex-deputado.

Ele vestiu um broche de senador e a gravata verde e amarela, antes de chegar à sede da presidência americana.

O pré-candidato do PL tenta reverter uma crise em sua pré-campanha por causa das revelações de elos dele e pedidos de dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso por causa do escândalo do Banco Master.

O senador disse ter solicitado apoio da Embaixada do Brasil nos EUA para receber jornalistas e dar uma coletiva de imprensa, mas afirmou que não recebeu resposta. Ele deslocou a entrevista para outro local na capital americana e promete relatar o encontro às 18h30, no horário de Brasília.

