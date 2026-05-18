Trump descarta ataque ao Irã que estava planejado para amanhã

As negociações entre Washington e Teerã para pôr fim à guerra não avançaram desde a única rodada de conversações formal, no mês passado, em Islamabad

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiantou hoje que cancelou um ataque planejado contra o Irã na terça-feira (19), em resposta a um apelo feito por alguns líderes dos países do Golfo Pérsico. O líder norte-americano inclusive especificou que o pedido para suspender a operação militar partiu da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, que, segundo apontou, acreditam que um acordo é possível. “Estão em curso negociações sérias", acrescentou.

“Fui solicitado a adiar o nosso ataque militar planejado contra a República Islâmica do Irã, uma vez que negociações sérias estão agora a decorrer. Na opinião destes líderes, um acordo será alcançado, que será muito aceitável para os EUA, bem como para todos os países do Oriente Médio e além. Com base no meu respeito pelos líderes acima mencionados, instruí que não realizaremos o ataque ao Irã amanhã", escreveu na sua rede social.

O presidente norte-americano, entretanto, sublinhou que esse eventual entendimento terá uma condição central: "Este acordo incluirá, de forma importante, NENHUM ARMAMENTO NUCLEAR PARA O IRÃ!”, enfatizou.

Mas, Trump também avisou que os EUA estão prontos para lançar um ataque total e em grande escala contra o Irã a qualquer momento, caso não seja alcançado um acordo aceitável com Teerã. "Para o Irã, o tempo está se esgotando, e é melhor que aja rapidamente, caso contrário não restará nada deles", ameaçou ainda ontem.

As negociações entre Washington e Teerã para pôr fim à guerra não avançaram desde a única rodada de conversações formal, no mês passado, em Islamabad. As partes mantêm um cessar-fogo desde o começo de abril para permitir negociações de paz, centradas, sobretudo no Estreito de Ormuz e no programa nuclear.

Por sua vez, o Irã continua a manter sob ameaça militar e bloqueio o Estreito de Ormuz, afetando os preços globais de bens petrolíferos, enquanto os EUA impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos visando asfixiar a economia do país.

Já o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou hoje que o governo iraniano não recuará em circunstância alguma dos seus direitos legais. “Diálogo não significa rendição. A República Islâmica do Irã entra em diálogo com dignidade, autoridade e preservando os direitos da nação e, em circunstância alguma, recuará dos direitos legais do povo e do país. Serviremos o povo com lógica e com todas as nossas forças até ao fim, e protegeremos os interesses e a honra do Irã", disse.