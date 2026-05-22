Operação Lava Jato foi "a grande mentira do século", diz Lula

Presidente citou Sergio Moro e Deltan Dallagnol como "dois monstros", e disse que eles "não provaram nada"

Segundo Lula, a operação foi "a grande mentira do século XXI nesse país" (Ricardo Stuckert / Presidência da República )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta sexta-feira (22), que a Operação Lava Jato foi "a grande mentira do século XXI nesse país”, e fez críticas à cobertura da imprensa sobre o caso, que levou à sua prisão, em 2018.

“E os meios de comunicação fomentaram dois monstros: chamado (Sergio) Moro e (Deltan) Dallagnol, e que depois não provaram nada", disse Lula em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

“(Os dois) Quebraram muitas empresas, porque, quando uma empresa pratica algum ato de corrupção, você prende o dono e deixa a empresa gerando empregos. Mas, ali, o objetivo era quebrar as empresas. A serviço de quem?”, questionou Lula.

O senador Sergio Moro (União-PR) era o juiz à frente do caso, na época, e Deltan Dallagnol era procurador do Ministério Público (MP). A Polícia Federal (PF) e o MP iniciaram a Lava Jato em 2014, investigando esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, numa teia envolvendo a Petrobras, empreiteiras e diversos políticos.

Lula foi preso em 2018 em um desdobramento da operação, mas as acusações acabaram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), apontando irregularidades na condução dos processos.

Interesse na política

O presidente avaliou que a falta de confiança e interesse da população na política é culpa dos próprios. “O que tenho dito para a juventude é que você precisa gostar de política. Mesmo se achar que não tem mais político honesto no mundo e que ninguém presta, ainda assim você tem que gostar e entrar na política para ser o honesto que deseja”, disse Lula.

Confira matéria no Correio Braziliense.