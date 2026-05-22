Câmara informa ao STF que viagens de Mário Frias ao exterior ainda estão 'em apreciação'

Resposta foi enviada após o ministro Flávio Dino solicitar esclarecimentos sobre a ida de Mário Frias ao Bahrein e aos Estados Unidos.

Deputado Mario Frias (PL-SP) (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados informou em ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) que os pedidos de viagem internacional apresentados pelo deputado Mário Frias (PL-SP) seguem "em apreciação", sem terem recebido autorização formal da Casa. A resposta foi enviada após o ministro Flávio Dino solicitar esclarecimentos sobre a ida do parlamentar ao Bahrein e aos Estados Unidos. Foram pedidas informações sobre a situação funcional do deputado, incluindo autorização da viagem, período de permanência fora do País, custos do deslocamento e eventuais pagamentos relacionados à missão.

A Câmara informou ao ministro que Frias "encontra-se no exercício do mandato parlamentar". Os pedidos de missão oficial internacional para o reino árabe do Bahrein, entre 12 e 18 de maio, e aos EUA, entre 19 e 21 de maio, com período total de afastamento de 11 a 22 de maio de 2026, "ainda estão em apreciação". "Informo, ainda, que, no dia 14 de abril de 2026, o Deputado Mário Frias se encontrava em licença para tratamento da própria saúde, que perdurou até o dia 27 de abril de 2026", diz o documento.

O caso chegou ao STF no contexto de uma investigação preliminar sobre o envio de emendas parlamentares do deputado para uma ONG de Karina Ferreira da Gama, dona da produtora Go Up Entertainment, responsável pelas gravações do filme "Dark Horse" sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o processo, Mário Frias, que atua como produtor-executivo do longa, destinou R$ 2 milhões em emendas ao Instituto Conhecer Brasil. A justificativa das emendas aponta o financiamento de dois projetos sociais. Em março, Flávio Dino determinou que o deputado prestasse esclarecimentos sobre os repasses, mas oficiais de Justiça tentam localizar Frias sem sucesso no endereço indicado à Corte.

Em nota ao Estadão na quarta-feira, 20, a Câmara informou sobre os pedidos de viagem do deputado, mas não mencionou que não estavam aprovados pela Casa. Na quinta-feira, 21, o deputado afirmou em publicação no X que pretende prestar esclarecimentos a Dino sobre a viagem. "Soube pela imprensa que o senhor gostaria de algumas informações a meu respeito. Estou em agenda oficial, com conhecimento do meu presidente Hugo Motta. Chegarei ao Brasil dia 25 de maio, desde já me colocando à disposição de Vossa Excelência, para inclusive um encontro ao vivo, ocasião em que será uma ótima oportunidade para prestar todos os esclarecimentos que desejar", escreveu.

Financiamento de filme é alvo de polêmica

Mário Frias está envolvido na polêmica do financiamento do filme sobre o ex-presidente pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece em áudio cobrando repasses de Vorcaro para a realização da produção.

Segundo reportagem do site Intercept Brasil, houve trocas de mensagens também entre Vorcaro e Mário Frias, que mostram agradecimentos do deputado federal ao banqueiro. "Só te agradecer, meu irmão. É...vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso País, tá? É de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?", disse Frias.

Quando o áudio de Flávio foi divulgado pelo Intercept, o deputado publicou nota negando haver "qualquer centavo" de Vorcaro no financiamento do projeto. Depois que o senador confirmou ter pedido dinheiro ao dono do Master e da confirmação de que pelo menos parte do recurso foi enviado, Frias voltou atrás e mudou a versão.

"Quando afirmei anteriormente que não há 'um centavo do Master' no filme, referia-me ao fato de que Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora. O nosso relacionamento jurídico foi firmado com a Entre, pessoa jurídica distinta", afirmou.