Nomeação foi publicada no Diário Oficial com efeitos retroativos; nova gestora herda o comando do estádio em meio aos preparativos para a Copa do Mundo Feminina de 2027

Lohaine Collins assume a direção da Arena de Pernambuco após saída da mãe, Michele Collins (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A cantora gospel e gestora pública Lohaine Collins é a nova diretora da Arena de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Turismo e Lazer do Estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 12 de maio, com efeito retroativo a 1º de maio de 2026. Ela assume o comando do equipamento após a saída da sua mãe, a ex-vereadora Michele Collins (PP), que deixou a função para disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026.

Filha de Michele e do deputado estadual Cleiton Collins (PP), Lohaine é mais um nome da família a assumir cargos públicos em Pernambuco (seu irmão, Alef Collins, é vereador do Recife). Apesar de ser conhecida no meio gospel, ela chega ao cargo com a promessa de ter experiência na gestão pública.

Lohaine é formada em Administração de Empresas e faz pós-graduação em Gestão Pública. Ao longo de cerca de dez anos de atuação no setor público, passou por órgãos como a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, o Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (LAFEPE) e a Prefeitura de Olinda, onde exerceu a função de secretária executiva de Política sobre Drogas.

Mesmo antes da oficialização da nomeação, Lohaine já vinha participando de agendas institucionais ligadas à Arena de Pernambuco. Nas últimas semanas, ela esteve presente em uma visita técnica com representantes do Ministério do Esporte e da FIFA, realizada como parte do planejamento para a Copa do Mundo Feminina de 2027, competição da qual o estádio pernambucano será uma das sedes.

A mudança no comando da Arena acontece depois da saída de Michele Collins da presidência após pouco mais de um ano. A ex-vereadora do Recife anunciou o afastamento em abril, pela necessidade de desincompatibilização por conta da disputa eleitoral. A Federação União Progressista oficializou a pré-candidatura de Michele à Câmara Federal. Em declaração pública, a missionária afirmou que pretende ampliar sua atuação “em defesa da família, das mães e famílias atípicas e no combate às drogas”.

Na Arena, sua gestão foi marcada pela criação da Arena da Inclusão, iniciativa voltada ao acolhimento de famílias atípicas e pessoas com deficiência. Sua administração enfrentou críticas relacionadas à gestão de eventos no estádio, especialmente aos não relacionados a futebol que teriam prejudicado as condições do gramado, o que levou clubes pernambucanos a transferirem partidas para outros locais em alguns momentos.