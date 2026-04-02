Michele Collins deixa gestão da Arena Pernambuco para disputar vaga na Câmara Federal

Michele Collins teve pedido enviado à Prefeitura nesta terça (Foto: Carlos Lima / Divulgação)

A missionária e ex-vereadora Michele Collins (PP) anunciou nesta quinta-feira (2) sua saída do cargo de diretora-presidente da Arena Pernambuco. A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado e confirmada em vídeo publicado nas redes sociais da ex-dirigente.

“Hoje encerro um ciclo muito especial na Arena de Pernambuco. Pela legislação, preciso me afastar da gestão, pois serei candidata a deputada federal, e sigo agora para uma nova missão”, afirmou Collins em seu pronunciamento.

Michele Collins esteve à frente da Arena por pouco mais de um ano. Durante sua gestão, o equipamento passou por um reposicionamento estratégico, buscando se tornar um polo de eventos e atividades sociais.

Apesar de receber grandes eventos, a administração enfrentou críticas relacionadas à manutenção do estádio, incluindo problemas no gramado e a necessidade de transferir partidas de clubes como Santa Cruz e Retrô para outros estádios. A Cobra Coral chegou a mandar dois jogos sem torcida no Estádio do Arruda devido a problemas com a Arena Pernambuco.

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Vale lembrar que a Arena de Pernambuco será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, reforçando o protagonismo do estádio no cenário esportivo internacional.

A saída da dirigente ocorre em cumprimento à legislação eleitoral, que exige o afastamento de cargos públicos para quem pretende concorrer a mandatos eletivos. Michele agora concentra esforços em sua candidatura à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

