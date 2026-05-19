Flávio divulga trailer de ‘Dark Horse’, filme sobre Bolsonaro

Aliados do governo Lula acionaram o TSE para tentar adiar o lançamento da produção até o fim das eleições

Trecho do trailer de ‘Dark Horse’ (Reprodução)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, exibiu um trecho do filme "Dark Horse"("azarão", em inglês), que retrata a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa reunião com parlamentares do partido na manhã desta terça-feira, 19.

O trailer de 2 minutos e 28 segundos mostra a facada dada por Adélio Bispo em Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018, como um conluio do sistema para que ele não chegasse à Presidência.

O trecho mostra uma cena que Adélio está cercado de pessoas que o orientam a usar uma faca em vez de um revólver no atentado. Investigações da Polícia Federal, no entanto, concluíram que o autor do atentado agiu sozinho no crime, e até hoje não surgiram indícios de que teria havido cúmplices.

"Se você disparar uma arma, vai chamar a atenção. Você precisa agir em silêncio", diz uma voz a Adélio, que manipula uma faca.

Na semana passada, o site Intercept Brasil revelou mensagens por escrito e áudio entre Flávio e o dono do Banco Master. Nos diálogos, o senador pede dinheiro a Vorcaro para ajudar bancar a produção do filme sobre a vida do pai.

Segundo o site, teria havido uma negociação para que Vorcaro ajudasse com uma contribuição equivalente a US$ 24 milhões e que já teriam sido feitos pagamentos até 2025 no valor de US$ 10 milhões. O Estadão confirmou que esses valores estão referidos nos documentos contidos na investigação do caso Master.

A extração integral desse conteúdo foi compartilhada com a defesa de Vorcaro em fevereiro, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento, a PF não realizou nenhuma diligência ou abriu investigação para apurar esses fatos específicos envolvendo Flávio.

A oposição

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionaram o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar adiar o lançamento do filme até o fim das eleições.

A representação apresentada nesta terça-feira, 19, é de autoria do deputado federal Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara, e do grupo Prerrogativas, que reúne advogados e juristas de esquerda. Eles afirmam que 'Dark Horse', com data de estreia prevista para setembro, a um mês do pleito, configura propaganda eleitoral dissimulada e propaganda antecipada.

A ação apresentada à Corte Eleitoral pede a "proibição cautelar da exibição, distribuição, publicidade e impulsionamento do filme durante o período eleitoral" e cita que a obra é uma "superprodução financiada por valores milionários de origem controvertida, articulada por familiares e aliados políticos".

O pedido menciona paralelo entre o filme e a decisão do TSE que suspendeu, durante as eleições de 2022, a divulgação do documentário Quem mandou matar Jair Bolsonaro?, da produtora Brasil Paralelo. Na ocasião, a Corte barrou o lançamento da obra poucos dias antes do segundo turno presidencial.

"A aplicação do precedente ao caso 'Dark Horse' é direta. A obra também envolve Jair Bolsonaro, também possui conteúdo de alta relevância política, também se projeta sobre eleição presidencial e também pode ser lançada em momento sensível do calendário eleitoral", diz a representação.

Em 2022, o TSE avaliou que era necessário evitar que um "tema reiteradamente explorado pelo candidato em sua campanha (o atentado em que Bolsonaro levou uma facada) receba exponencial alcance, sob a roupagem de documentário que foi objeto de estratégia publicitária custeada com substanciais recursos de pessoa jurídica".

Na representação eleitoral apresentada ao TSE, os autores também pedem uma investigação para "avaliar a ocorrência de propaganda eleitoral dissimulada, caixa 2, doação empresarial indireta, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, ocultação de beneficiários finais e uso indevido dos meios de comunicação social" no processo de produção do longa.